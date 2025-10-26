AMD Ryzen 7 9800X3D×Radeon RX 9070XTモデルも値下げ！ 10月26日はパソコンショップSEVENをチェック

パソコンショップSEVEN、10月26日限定で最大54,000円オフ！24時間限定セールを開催

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月26日に『2025/10/26 24時間限定セール』を開催する。

この一日限りの特別セールでは、ゲーミングPCやデスクトップPCが最大54,000円引きで販売される。開催期間は10月26日の0時から23時59分までの24時間限定。最新スペックを誇るPCをお得に購入できる、デジタル愛好家必見のチャンスだ。

目玉モデル「ZEFT Z55BP」──ハイエンド構成が54,000円オフ

注目の対象モデルは、フラッグシップ級ゲーミングPC「ZEFT Z55BP」。このモデルはMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、Intel Core Ultra9-285K プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを組み合わせた圧倒的なパフォーマンスを実現している。

プロゲーマーや動画編集者など、高い処理性能を求めるユーザーにも最適な構成だ。通常価格533,800円（税抜）のところ、セール期間中は54,000円オフの479,800円（税抜）で購入可能。もちろん送料無料で提供される。

コスパ重視モデルも勢ぞろい──Ryzen搭載やi7モデルも値下げ

ハイスペックながらコストパフォーマンスに優れたモデルも多数用意されている。

ZEFT R65Dは、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTを搭載。通常価格394,800円（税抜）から29,000円オフの365,800円（税抜）で販売される。

ZEFT Z56Dは、Intel Core i7-14700FとGeForce RTX 5070を搭載。通常価格271,800円（税抜）が12,000円オフの259,800円（税抜）となる。どちらも送料無料で、高性能PCを手に入れる絶好の機会だ。

セール対象は全10モデル！詳細は特設ページでチェック

今回の『2025/10/26 24時間限定セール』では、上記以外にも全10種類のPCがラインナップ。

各モデルの詳細やスペック、割引情報は特設ページで確認でき、そのままオンライン購入も可能だ。気になるモデルは早めにチェックしておこう。