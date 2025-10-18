「伝説のミートソース」が550円に！人気パスタがお得な月1デー

和風スパゲッティなどを提供するレストラン「壁の穴」は、10月21日に「大感謝祭」を開催する。
今月も開催！壁の穴の「大感謝祭」
壁の穴では、お客さんへの日頃の感謝の気持ちをこめて月に一度の大感謝祭を定期的に開催中。10月は21日に、「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」を各550円で販売する。
<大感謝祭対象メニュー>
▲「壁の穴風ナポリタン」
数あるナポリタンの中でも、何かひと味違う商品。スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタンで、独自のレシピで改良。素材の味を生かした仕上がりに。
▲「“伝説”のミートソース」
野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かすため、素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げている。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る逸品という。
▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」
辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになるという一品。
■■実施店舗■■
・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店
今すぐカレンダーにメモだ！
壁の穴は「元祖和風スパゲッティのお店」とも呼び声が高いお店。そんな、名店の味が嬉しすぎるコスパで食べられる！どれにするか迷うのも楽しい♪今月、21日のカレンダーには予定を入れておこう！
（※文中の価格はすべて税込）