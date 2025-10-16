Apple Vision Proが発売2年弱でついに新モデル　M5搭載＆固定バンドが進化

Apple Vision Proが発売から1年8ヵ月が経過して、初のアップデート。CPUの変更、バッテリー駆動時間の延長に加えて、頭に固定するためのバンドも進化しての登場となる。256GBモデルで59万9800円。10月22日（水）から販売が開始される。

M2と同等のプロセッサを搭載するとされていたApple Vison ProがCPUが変わって新登場。最新のM5搭載により、アプリやウィジェットの読み込み時間の高速化など、システム全体でさらに高速な体験が可能になったほか、バッテリー駆動時間も長くなっており、1回の充電で一般的な用途で最大2.5時間、ビデオ再生で最大3時間動作するとしている。

外観での変更点は新たに採用された「デュアルニットバンド」。従来のバンドは頭部の後方のみで固定していたが、今回は後方と上方の2ヵ所で固定。ストラップ自体もクッション性、通気性、伸縮性で優れるほか、後方を固定するストラップには柔軟性のあるリブ素材に、重りの役割を果たすタングステンのインサートを組み込むことで釣り合いがとれるようになっているという。

デュアルニットバンドはS／M／Lの3サイズが用意されており、従来モデルのApple Vision Proでも利用可能。適したサイズは、iPhoneのApple Storeを使って測定できるようになっている。価格は1万6800円。