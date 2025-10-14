16型ゲーミングノート「G Tune P6」発売　高性能×低価格でAAAタイトルも快適プレイ

マウスコンピューター、16型ゲーミングノート「G Tune P6」を発売 ─ 価格と性能のバランスを両立

マウスコンピューターは10月14日、ゲーミングブランド「G Tune」から新型ゲーミングノートPC「G Tune P6」を発売すると発表した。

この新モデルは16型ディスプレイを採用し、AAAタイトルのような重量級ゲームも快適にプレイできるパフォーマンスを実現。高い処理性能を備えながらも、コストパフォーマンスに優れた1台となっている。

幅広いゲーマー層に対応する設計

「G Tune P6」は、エントリーユーザーからハイエンドゲーマーまで幅広い層をターゲットに設計されたモデルだ。

Core i5-13500HXを搭載したエントリーモデルは19万9,800円から。14コア20スレッドCPUとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせ、コストを抑えつつも安定したフレームレートを維持する性能を備えている。

上位モデルはRTX 5070搭載、Dynamic Boostで高フレームレートを実現

さらに上位モデルでは、Core i7-13700HXとGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。22万9,700円からで、より高い描画性能と処理速度を求めるゲーマー向けに設計されている。

Dynamic Boost機能によりGPUの電力を一時的に最大115Wまで引き上げ、高フレームレートでのゲームプレイを実現。また、独自の冷却システムを採用することで効率的な熱処理を行い、長時間のプレイでも安定した動作を維持するという。

製品の詳細仕様や最新情報は、マウスコンピューターの公式ページで確認できる。