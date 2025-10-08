最大9万円オフ！ 人気ゲーミング＆クリエイターPCが秋のオータムセール中【10月29日まで】

マウスコンピューター、最大9万円オフの「オータムセール」を開催中【10月29日まで】

マウスコンピューターは、10月8日から10月29日10時59分までの期間限定で、公式ECサイトにて「オータムセール」を開催している。今回のセールでは、最大で9万円引きとなる特別価格で、人気のノートPCやデスクトップPCが多数ラインナップされている。

ノート・デスクトップPCが特別価格に

まず注目したいのが、コンパクトかつ高性能なノートPC「mouse B5-A7A01SR-A」。通常価格139,800円のところ、134,800円に値下げされている。

また、コストパフォーマンスに優れたデスクトップモデル「mouse MH-I5U01」も、134,800円から124,800円へとお得に購入できる。

ゲーミングPC「G-TUNE」シリーズも値下げ

ゲームプレイヤーに人気の「G TUNE」シリーズもセール対象だ。

ノートモデル「G TUNE P5-I7G70WT-C」は259,800円から249,800円に、デスクトップモデル「G TUNE DG-I7G60」は249,800円から219,800円へと値引きされている。

高フレームレートを求めるゲーマーにとって、今が狙い目のタイミングだ。

クリエイター向け「DAIV」シリーズは最大9万円オフ

映像・デザイン制作に最適なクリエイターPC「DAIV」シリーズも大幅割引となっている。

ノートモデル「DAIV N6-I7G7TBK-C」は379,800円から359,800円に値下げ。

さらに、最大割引となるデスクトップモデル「DAIV KM-A7G7T」は、444,800円から354,800円へと、なんと9万円引きの大特価だ。

この「DAIV KM」モデルは、NVIDIA Studio認定を受けた高性能マシンで、動画編集や3Dモデリング、グラフィック制作など、プロフェッショナルな作業環境にも最適なスペックを備えている。

公式ECサイトで詳細・購入可能

今回のオータムセールは、マウスコンピューターの公式ECサイト限定で実施中。

各モデルのスペックや価格の詳細は、公式サイトの専用ページから確認・購入が可能だ。

お得な期間は2025年10月29日10時59分まで。高性能PCをよりリーズナブルに手に入れる絶好のチャンスを、ぜひ見逃さないようにしたい。