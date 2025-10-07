「mouse」＆「iiyama」が超特価！ Amazonプライム感謝祭で見逃せないPCセール開催中

マウスコンピューター、Amazonプライム感謝祭で人気モデルを特価販売【2025年10月7日～10日】

マウスコンピューターは、10月7日から10月10日まで開催される「Amazonプライム感謝祭」に参加し、多数の人気パソコンや周辺機器を特別価格で販売する。

本セールは、10月7日0時00分にスタートし、10月10日23時59分に終了する予定だ。

17.3型ノートPC「mouse F7I5I01BK3SIW1AZ」がお得に登場

セール対象商品のひとつが、17.3インチの大画面ノートPC「mouse F7I5I01BK3SIW1AZ」。

このモデルは、最新OSのWindows 11 Homeを搭載し、インテル Core i5-1235Uプロセッサーとインテル Iris Xeグラフィックスにより、快適でパワフルな動作を実現している。

また、32GBメモリと500GB NVMe Gen4×4 M.2 SSDを備え、ビジネスからクリエイティブ作業まで幅広く対応可能。

さらに、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の国内電話サポートが付属しており、アフターサポートも充実している。

このハイスペックノートPCは、通常価格よりも大幅にお得な126,800円で購入できる。

フルHD対応ディスプレイ「iiyama ProLite XUB2493HS-B6A」もセール対象

周辺機器では、iiyama（イイヤマ）の23.8型ディスプレイ「ProLite XUB2493HS-B6A」が登場。

このモニターはフルHD解像度（1920×1080）対応のIPSパネルを採用しており、発色が自然で視野角も広いのが特徴だ。

さらに、高さ調整・チルト（角度）調整・ピボット（縦回転）にも対応しており、作業環境に合わせた柔軟な設置が可能。

価格は15,800円と手頃で、オフィスや在宅ワークのディスプレイとしてもおすすめだ。

特集ページで詳細・購入手続きもスムーズ

マウスコンピューターのAmazonブランドストアでは、「Amazonプライム感謝祭」専用の特集ページを公開中。

セール対象モデルの詳細情報や購入手続きが簡単に確認でき、気になる製品をスムーズにチェックできる。

セール期間中はアクセスが集中する可能性もあるため、興味のある人は早めに特集ページを訪れて、お気に入りのモデルを確認しておくと良いだろう。

【まとめ】

開催期間：2025年10月7日 0:00 ～ 10月10日 23:59

対象製品例：

・mouse F7I5I01BK3SIW1AZ（17.3型ノートPC）126,800円（税込）

・iiyama ProLite XUB2493HS-B6A（23.8型IPSディスプレイ）15,800円（税込）

販売場所：Amazon マウスコンピューター ブランドストア内 特設ページ