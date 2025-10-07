RTX 5090で「ARC Raiders」を最高設定で遊べ！ サイコム限定バンドルキャンペーンが熱い

サイコムは10月7日から11月4日23:59までの期間限定で、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載ビデオカードを選択したBTOパソコン購入者を対象に、マルチプレイヤーゲーム『ARC Raiders』デラックス版がもらえるキャンペーンを開始した。購入者にはゲームのダウンロード用クーポンカードが同梱され、すぐにプレイを楽しめる。

このキャンペーンは、NVIDIA GeForce RTX 5090／5080／5070 Ti／5070を搭載したサイコム製BTOパソコンが対象。特典の『ARC Raiders デラックス版』には、ゲーム内で使用できるコスメティックパックや特別アイテムが含まれており、より臨場感のあるプレイ体験を提供する。

サイコムのBTOパソコンは、幅広いカスタマイズ性と高い品質で知られている。たとえば、AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーを搭載したハイエンドモデル「G-Master Spear X870A」は、GeForce RTX 5080 16GBを組み合わせ、圧倒的なパフォーマンスを実現。価格は562,170円となっている。



また、省スペース設計のMini-ITXモデル「G-Master Velox Mini B760 Intel Edition」など、用途や好みに応じて選べるラインナップも充実している。

ゲームクーポンの引き換え期限は2025年12月2日23:59まで。最新GPUを搭載した高性能PCと注目の新作ゲームを同時に手に入れるチャンスを逃さないためにも、早めの購入をおすすめする。詳細はサイコム公式サイトで確認できる。