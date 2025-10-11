Ryzen 9・RTX 5070・32GBメモリ搭載PCが割引！ パソコンショップSEVENの限定セールが熱い

【24時間限定】セブンアールジャパン、10月11日に最大29,000円オフのPCセール開催！

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月11日に「24時間限定セール」を開催する。

このセールは、同社が運営するパソコンショップSEVENによって実施され、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大29,000円割引となるお得な内容だ。

開催期間は10月11日0:00から23:59までの1日限定。人気モデルが数多くラインナップされている。

注目モデル①：ZEFT R61ACA

目玉商品のひとつが「ZEFT R61ACA」。このモデルは、ハイエンドCPU「AMD Ryzen 9 9950X3D」を搭載し、グラフィックスには「GeForce RTX 5070」を採用。

メモリは32GB DDR5、ストレージは2TB SSDと、圧倒的な処理性能を誇る。

通常価格396,800円のところ、セール期間中は29,000円オフの367,800円（税抜）で販売される。もちろん送料無料だ。

注目モデル②：ZEFT Z52LT／ZEFT Z58Z

続いて注目したいのが、「ZEFT Z52LT」。こちらは「Intel Core i7-14700F」と「GeForce RTX 4060」を搭載し、ゲーマーにもクリエイターにもおすすめのバランスモデル。価格は214,800円（税抜）の特価で登場する。

さらに、コンパクトなマイクロタワーケースを採用した「ZEFT Z58Z」もラインナップ。こちらは通常価格から18,000円引きの271,800円（税抜）となっている。

セール対象は全10商品！特設ページで詳細をチェック

今回の24時間限定セールでは、全10モデルが対象となっており、各商品の詳細は公式サイトの特設ページで確認できる。

このチャンスは10月11日の24時間限定。最新スペックのゲーミングPCや高性能デスクトップをお得に手に入れられる絶好の機会だ。

気になっていたモデルがある人は、この機会を逃さずチェックしてみよう。