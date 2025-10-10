【10/10限定】Intel Core Ultra9×RTX 5080搭載「ZEFT Z55BP」が54,000円OFF｜パソコンショップSEVENセール

セブンアールジャパンが運営するパソコン専門店「パソコンショップSEVEN」は、10月10日に「2025/10/10 24時間限定セール」を開催する。この1日限りの特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大54,000円引きで販売される。

今回のセールで特に注目を集めるのが、高性能モデル「ZEFT Z55BP」だ。最先端のIntel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、ゲーミングやクリエイティブ用途に対応するパワフルな構成となっている。通常価格533,800円のところ、54,000円引きの特別価格479,800円（税抜）で購入可能だ。メモリ32GB、ストレージ2000GBを備えたハイスペックモデルで、ヘビーユーザーのニーズにも十分応えるだろう。

さらに、AMD Ryzenプロセッサを採用した「ZEFT R59BC」も見逃せない。ミドルタワーケースにGeForce RTX 4060 Tiを搭載し、ゲーミングPCとして高いパフォーマンスを発揮する。通常価格299,800円から16,000円引きの283,800円（税抜）で提供され、コストパフォーマンスを重視するユーザーにも最適だ。

コンパクトな設計を重視した「ZEFT R60FK」もおすすめモデルのひとつ。Radeon RX 9060XTグラフィックボードと750W電源を搭載し、小型ながら安定した性能を発揮する。通常226,800円のところ、3,000円引きの223,800円（税抜）で販売される。いずれのモデルも送料無料で、さらに全10製品がセール対象となっている点も魅力だ。

セールの詳細は、特設ページで確認できる。この24時間限定セールは見逃せないチャンスとなるだろう。