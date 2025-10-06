スバル、AI動画コンテスト開催　賞品は「SUBARU BRZ」

SUBARUが「SOZOしよう、自分だけのBRZストーリー」と題した生成AI動画コンテストを開始している。最優秀賞受賞者には、スポーツカー「SUBARU BRZ」を進呈する。応募期限は10月31日23時59分まで。

特設サイトでBRZが登場する生成AI動画を作成し、X・Instagram・TikTokのいずれかで公式アカウントをフォローしたうえで、ハッシュタグ「#SUBARUでSOZO」をつけて公開投稿すれば応募できる。

動画の編集・加工は不可で、ダウンロードした動画をそのまま投稿する決まりだ。同一作品を複数SNSに投稿すると無効になり、1端末あたり期間中に生成できるのは最大5回までという制限もある。

最優秀賞「BRZ SOZO GRAND PRIX」には、賞品としてSUBARU BRZ（ZD8E2S7-FGC）を1台進呈する。車両本体のみが賞品に含まれ、登録や税金、保険料、リサイクル料金などの諸費用は受賞者負担となる。ほかに、GALLERIAのゲーミングPC（30万円相当）や、JTBトラベルギフト20万円相当、ソニーのZV-E10M2Xダブルズームレンズキットなどを用意する。

受賞候補者には2025年11月下旬から12月上旬ごろにDMで通知し、最終結果は12月中旬に特設サイトで発表予定だ。受賞作品は2026年1月の「TOKYO AUTO SALON 2026」SUBARUブースで上映される。