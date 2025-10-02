【10月5日まで】ThinkPad X1 Carbon Gen 8が46,980円！ 中古iPhoneも特価セール

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

ソフマップ「リコレ！」で中古週末セール開催中｜iPhone・PCが人気

　ソフマップは10月5日まで、中古専門通販サイト「リコレ！」にてお得な「中古週末SALE」を開催している。今回のセールでは、iPhoneやWindowsパソコンが特に注目を集めている。

注目のセール品：ThinkPad X1 Carbon Gen 8

　セールの目玉商品として人気が高いのが「ThinkPad X1 Carbon Gen 8」。価格は46,980円とお買い得だ。

　本モデルは以下のようなスペックを備えており、コストパフォーマンスに優れている。

OS：Windows 11 Pro MAR
CPU：第10世代 Core i5
メモリ：16GB

　Windows10からの買い替えを検討しているユーザーにとって、最適な選択肢といえるだろう。

そのほかのセール対象商品

　この他にも、Windows11搭載PC、デジタルカメラ、オーディオ機器 などが特別価格で販売されている。

　最新の在庫情報や購入方法については、ソフマップの中古通販サイト「リコレ！」をチェックするのがおすすめ。

■関連サイト

ソフマップ トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月