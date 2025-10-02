【10月5日まで】ThinkPad X1 Carbon Gen 8が46,980円！ 中古iPhoneも特価セール

ソフマップ「リコレ！」で中古週末セール開催中｜iPhone・PCが人気

ソフマップは10月5日まで、中古専門通販サイト「リコレ！」にてお得な「中古週末SALE」を開催している。今回のセールでは、iPhoneやWindowsパソコンが特に注目を集めている。

注目のセール品：ThinkPad X1 Carbon Gen 8

セールの目玉商品として人気が高いのが「ThinkPad X1 Carbon Gen 8」。価格は46,980円とお買い得だ。

本モデルは以下のようなスペックを備えており、コストパフォーマンスに優れている。

OS：Windows 11 Pro MAR

CPU：第10世代 Core i5

メモリ：16GB

Windows10からの買い替えを検討しているユーザーにとって、最適な選択肢といえるだろう。

そのほかのセール対象商品

この他にも、Windows11搭載PC、デジタルカメラ、オーディオ機器 などが特別価格で販売されている。

最新の在庫情報や購入方法については、ソフマップの中古通販サイト「リコレ！」をチェックするのがおすすめ。