【セール情報】ソニーBRAVIA 4Kテレビとサウンドバーが特別価格で手に入る

ソフマップ・ドットコムでは、10月2日から15日までの期間限定で、ソニーの4K液晶テレビやサウンドバーを特別価格で販売する「SONY BRAVIA SALE」を実施している。

今回の注目モデルは43V型4K液晶テレビ「KJ-43X75WL」。71,280円というお買い得価格で提供されており、セール対象の中でも特に人気を集めている。

セール対象製品ラインナップ

セールの対象となるのは、ソニーの4K液晶テレビ「X75WLシリーズ」（43V型～75V型）と、迫力のあるサウンドを楽しめるサウンドバー「HT-B600」など。

金利0円・分割払いにも対応

ソフマップでは「JACCSショッピングクレジット」を利用することで、金利0円・最長36回払いの分割購入が可能。負担を抑えながら最新の4Kテレビやサウンドシステムを手に入れられる点も魅力だ。

購入は10月15日まで！公式通販サイトをチェック

今回の「SONY BRAVIA SALE」は、10月15日までの期間限定。気になる製品は公式通販サイトから詳細を確認できるため、購入を検討している人は早めにチェックするのがおすすめだ。

この機会に最新のテレビとサウンドバーで、自宅の映像体験をワンランクアップさせてみてはいかがだろうか。