“職人の技術”をDXで次世代に　キヤノンS&Sが「技能継承」含む中小製造業向けサービス

今や製造業が競争力を高め、持続的に成長していくためには、DXが不可欠だ。一方で、中小規模の製造業はDX推進を担う人材や体制が整っておらず、加えて、強みである独自技能の引き継ぎも進んでいない。

こうした背景を受け、キヤノンシステムアンドサポート（キヤノンS＆S）は、“技能承継”を含む中小製造業のDX推進を支援する「まかせてIT 製造業ソリューション」を、2025年9月26日より提供開始した。中小企業のICTを支援する「まかせてIT DXシリーズ」の業種別ソリューションのひとつとして加わる。

まかせてIT 製造業ソリューションでは、技能継承からDX推進（DX認定取得）、セキュリティ強化、安心・安全に働ける環境、脱炭素経営、教育・研修、営業力強化まで、中小製造企業の課題に応じたトータルソリューションを提供する。

特に、技能継承支援サービスは、製造業のコアとなる熟練技術をモーションセンサーで分析・可視化することで、若手職人の技術向上や作業の効率化・品質向上に貢献する。課題のヒアリングから、分析結果をまとめたレポートの提供・解説まで、キヤノンS＆Sがワンストップでサポートする。