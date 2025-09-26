グーグル画像生成AI「Nano Banana」Photoshopで使えるように

Adobe

アドビは9月25日、「Photoshop」ベータ版に、グーグルの画像生成AI「Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image）」と、Black Forest Labsの「FLUX.1 Kontext [pro]」を追加した。更新すればすぐ試せる。

Photoshopの生成AI機能「生成塗りつぶし」機能に、最先端の外部モデルを導入した形。2つのモデルはいずれも、人物やキャラクターの一貫性を維持したまま、照明や色彩、場面などを柔軟に変更できるのが特徴。従来のPhotoshopのレイヤーやマスクといった編集機能と組み合わせて使うことで、AI生成と手作業による編集がシームレスにできる。2枚の写真を自然に合成させる「調和（Harmonize）」機能と組み合わて使うことで、サンプル画像などは数分もかからず試作できる。

アドビは既にAdobe Express上でGemini 2.5 Flash Imageを導入しているが、Photoshopでのマルチモデル展開は今回が初。アドビが外部AIモデルとの連携を増やすことで、クリエイティブ業界にとっての選択肢が広がっている。