Samsung SSDとゲーミングモニターがW割引！ 東京ゲームショウ2025記念セール開催

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

東京ゲームショウ2025記念！ITGマーケティングが特別クーポンセールを開催

　ITGマーケティングは、東京ゲームショウ2025（TGS 2025）の開催を記念した特別キャンペーンを実施する。

　9月25日から28日23:59までの期間限定で、ゲーミングモニターとSamsung製NVMe SSDを同時購入すると、それぞれ5%割引が適用される。購入手続きは、キャンペーン専用ページから対象のセット商品をカートに入れるだけで、レジで自動的に割引が反映される仕組みだ。

セール対象のSSDラインアップ

　今回のキャンペーンでは、最新世代からPS5対応モデルまで幅広いSSDが対象となっている。

PCIe 5.0x4 SSD
・9100 PRO
・9100 PRO ヒートシンクモデル

PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 SSD
・990 EVO Plus

PS5対応 PCIe 4.0x4 SSD
・990 PRO ヒートシンクモデル（2TBのみ）

　各モデルには 1TB / 2TB / 4TBの容量オプションが用意されており、用途や予算に合わせて最適な製品を選べる。ゲーミングモニターの詳細については、キャンペーンページで確認可能だ。

セール開催期間と参加方法

実施期間：2025年9月25日 〜 9月28日23:59

参加方法：キャンペーンページから対象商品をセットで購入

　この4日間限定のキャンペーンを活用し、理想のゲーミング環境をお得に整えるチャンスをお見逃しなく。

■関連サイト

SamsungSSD トップへ

