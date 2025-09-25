Samsung SSDとゲーミングモニターがW割引！ 東京ゲームショウ2025記念セール開催
東京ゲームショウ2025記念！ITGマーケティングが特別クーポンセールを開催
ITGマーケティングは、東京ゲームショウ2025（TGS 2025）の開催を記念した特別キャンペーンを実施する。
9月25日から28日23:59までの期間限定で、ゲーミングモニターとSamsung製NVMe SSDを同時購入すると、それぞれ5%割引が適用される。購入手続きは、キャンペーン専用ページから対象のセット商品をカートに入れるだけで、レジで自動的に割引が反映される仕組みだ。
セール対象のSSDラインアップ
今回のキャンペーンでは、最新世代からPS5対応モデルまで幅広いSSDが対象となっている。
PCIe 5.0x4 SSD
・9100 PRO
・9100 PRO ヒートシンクモデル
PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 SSD
・990 EVO Plus
PS5対応 PCIe 4.0x4 SSD
・990 PRO ヒートシンクモデル（2TBのみ）
各モデルには 1TB / 2TB / 4TBの容量オプションが用意されており、用途や予算に合わせて最適な製品を選べる。ゲーミングモニターの詳細については、キャンペーンページで確認可能だ。
セール開催期間と参加方法
実施期間：2025年9月25日 〜 9月28日23:59
参加方法：キャンペーンページから対象商品をセットで購入
この4日間限定のキャンペーンを活用し、理想のゲーミング環境をお得に整えるチャンスをお見逃しなく。
