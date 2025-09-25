Samsung SSDが最大10%割引！ 東京ゲームショウ2025連動セール【Amazon限定】

東京ゲームショウ2025開催記念！Samsung NVMe SSDが10%オフになる限定クーポンセール開始

ITGマーケティングは、東京ゲームショウ2025（TGS 2025）の開催を記念して、9月25日よりSamsung NVMe SSDが10%割引で購入できるクーポンセールをスタートした。

クーポン適用方法と対象製品

セール期間中に対象製品を注文する際、クーポンコード 「SAMSUNGSSD」 を入力すると購入価格から自動的に10%オフが適用される。

対象製品は以下の通り。

・PCIe 5.0x4 SSD「9100 PRO」シリーズ（通常モデル／ヒートシンクモデル）

・PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 SSD「990 EVO Plus」

・PS5対応 PCIe 4.0x4 SSD「990 PRO ヒートシンクモデル」（2TB）

いずれも1TBから4TBまでの容量がラインナップされている。

セール期間と購入方法

クーポンセールは9月25日から開始され、予定数量に達し次第終了。購入はAmazonの専用ページから可能だ。