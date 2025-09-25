人間としか思えない歌がポンポン出てくる　音楽生成AI「Suno v5」

音楽生成AIサービス「Suno（スノー）」が9月23日、最新モデル「Suno v5」を公開した。音質はクリアーになり、歌声は自然になって本物の人間らしさが増している。まずプロユーザー向けにベータ版として提供され、無料ユーザー向けにも後日強化版モデルが提供される予定だ。
Sunoではさらに、楽曲を時間軸や楽器ごとの音声トラックに分解し、再構成できる新機能「Suno Studio」も導入する。ギターだけを差し替えたり、特定の楽器フレーズを追加したりといった細かいコントロールが可能になる。
短いループやフレーズから楽曲全体を広げられる新機能「Sample to Song」も加わる。数秒のドラムパターンから一曲を作り上げるといった使い方ができるようになる。単なる生成ツールにとどまらず、ワークステーションを目指す方向だ。
Everything changes with Suno v5. Launching today for Pro and Premier subscribers, the world's best music model delivers more immersive audio, authentic vocals, and unparalleled creative control that will transform how you make music.— Suno (@SunoMusic) September 23, 2025
