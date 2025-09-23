このページの本文へ

アップル・クックCEO、現在来日中！ スマホ新法にクギ刺し!?

2025年09月23日 23時00分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルのティム・クックCEOは、公式Xアカウント（@tim_cook）で「Number_i」のメンバーと記念撮影をしている様子を投稿。撮影している場所は、リニューアルオープンを予定しているApple 銀座の前であり、現在来日中であることを示唆している。同ツイートの中では、Apple 銀座のオープン日が9月26日（金）であることも公表されている。

　クックCEOの来日は、熊本のソニー工場を視察するなどした2022年12月以来、3年ぶり。日本では、スマートフォンのプラットフォーマーに対する規制を含む「スマホ新法」（スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律）の施行を今年12月に控えており（成立は2024年6月）、それに関係した政府関係者との会談も予定に含まれているのではないかと、一部メディアでは報じられている。

 

