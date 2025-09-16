このページの本文へ

KUSANAGI Security Editionが進化！ 新機能「SafeUpgrade」でダウンタイムゼロのnginxアップデートを実現

2025年09月16日　09時15分更新

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
本文印刷

　プライム・ストラテジーは、エンタープライズ向け統合セキュリティ基盤「KUSANAGI Security Edition」に、新機能「KUSANAGI SafeUpgrade」を搭載したと発表した。

　「KUSANAGI SafeUpgrade」は、同一サーバー内に自動で検証環境を構築し、動作確認が完了した後に問題がなければ自動で本番環境へ切り替える。これにより、ダウンタイムゼロ・追加コスト不要で安全なアップデートが実現する。特に注目すべきは、世界のWebサイトの33.6％で利用されているnginxの多くが、すでにセキュリティサポート切れのバージョンを使用しているという課題を解決できる点だ。

　SafeUpgradeは専門的な知識や追加サーバーを必要とせず、運用コストを抑えながらセキュリティを強化。さらに、OSやミドルウェアの自動アップデート機能と組み合わせることで、システムを常に最新かつ安全な状態に維持可能だという。

　「KUSANAGI Security Edition」は、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、さくらのクラウドのMarketplaceから利用可能。技術仕様や詳細情報は公式サイトで確認でき、現在は無料評価版も提供中。これにより、多くの企業や開発者が安心してアップデートを体験できる。

　今回の新機能追加を記念して、プライム・ストラテジーは説明会を開催する。参加者はデモを通じて「SafeUpgrade」の効果を深く理解できるほか、特典の提供も予定されている。

■関連サイト

Web Professionalトップへ

WebProfessional 新着記事

KUSANAGI Security Editionが進化！ 新機能「SafeUpgrade」でダウンタイムゼロのnginxアップデートを実現

WebPro

KUSANAGI Security Editionが進化！ 新機能「SafeUpgrade」でダウンタイムゼロのnginxアップデートを実現

KUSANAGI Security Editionが新機能「KUSANAGI SafeUpgrade」を導入し、nginxのメジャーバージョンアップを無停⽌で実施可能にする。

  • 0
  • 0
高速CMS基盤「KUSANAGI Security Edition」がMicrosoft Azureに登場｜自動アップデートで安全性を確保

WebPro

高速CMS基盤「KUSANAGI Security Edition」がMicrosoft Azureに登場｜自動アップデートで安全性を確保

プライム・ストラテジーが、新しいセキュリティ基盤「KUSANAGI Security Edition」をMicrosoft Azureで提供開始。セキュリティ向上と運用効率を両立し、ビジネス効果を最大化する製品の特徴を紹介。

  • 0
  • 0
KUSANAGI 9、新たにOracle CloudにAlmaLinux OS 9を採用し、2032年までの長期サポート提供開始

WebPro

KUSANAGI 9、新たにOracle CloudにAlmaLinux OS 9を採用し、2032年までの長期サポート提供開始

KUSANAGI 9 for Oracle CloudがAlmaLinux OS 9を新たに採用し、2032年までの長期サポートを提供。同時に官公庁や大手企業向けにより安全な使用が可能に。

  • 0
  • 0
例えるなら“表参道の一等地”　14年ぶりに申請開始する「ブランドTLD」の価値とは？

Team Leaders

例えるなら“表参道の一等地”　14年ぶりに申請開始する「ブランドTLD」の価値とは？

企業がドメイン名に自社のブランド名を使用できる「ブランドTLD」のセカンドラウンドが、2026年4月から申請開始となる。本記事では、GMOブランドセキュリティが開催した説明会の内容から、ブランドTLDの概要と取得方法について紹介しよう。

  • 0
  • 0
Backlogは未来を楽にする　最初は手間だけど、1年後は使った自分を褒めたくなる

ビジネス

Backlogは未来を楽にする　最初は手間だけど、1年後は使った自分を褒めたくなる

　2024年12月14日、BacklogのユーザーグループであるJBUG（Japan Backlog User Group）は「Backlog World 2024 in YOKOHAMA」を開催した。Webプロジェクト、イベント運営、新規事業、オンボーディング、ミーティング、ワークスペース統合など多種多様なBacklog活用事例が披露された。

  • 0
  • 0
自動アップデートやマルウェア対策を盛り込んだ「KUSANAGI Security Edition」発表

WebPro

自動アップデートやマルウェア対策を盛り込んだ「KUSANAGI Security Edition」発表

2024年10月9日、プライム・ストラテジーはセキュリティに特化したWeb運用環境として「 KUSANAGI Security Edition」を発表した。

  • 0
  • 0
すぐに役立つ！プロの解説記事
一覧へ
ASCII.jp Web Professional