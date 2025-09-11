パソコン工房で大還元！ iiyama PC購入で最大10万円分お得に【決算特別スーパー還元祭】

ユニットコム「決算特別スーパー還元祭」開催

ユニットコムは、9月12日から9月30日までの期間限定で、パソコン工房およびグッドウィルにて「決算特別スーパー還元祭」を実施する。

本キャンペーンでは、対象となる新品パソコンやゲーミングPCを購入すると、最大10万円分相当の還元を受けられるのが大きな魅力だ。

対象モデルはiiyama PCシリーズ

今回の還元対象は「iiyama PC」シリーズ。スペックに応じて還元額が決まる。

特に、NVIDIA RTX 5000 Ada 搭載のデスクトップPCを購入した場合、最大10万円分の還元を受けられるビッグチャンスだ。対象モデルには LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞ が含まれる。

購入方法による還元の違い

キャンペーンは全国のパソコン工房店舗と公式WEB通販サイトで展開される。

店舗購入の場合は「当社商品券」での還元、WEB通販の場合は「パソコン工房ポイント」での還元となる。購入前に還元方法や対象機種の条件を確認しておくことをおすすめする。

併用可能なプログラムでさらにお得に

今回の「決算特別スーパー還元祭」は他のプログラムとも併用可能。

PC延長保証に加入すると最大2万円分の還元が受けられる「超還元プログラム」に加え、Windows 11への移行を支援する「Windows 11 全力乗換応援フェア」も同時開催中だ。

Windows 11 全力乗換応援フェア

このフェアでは、最大5万円分の下取りサービスや、無料アップグレード診断サービスなど、最新OSへの移行を強力にサポートする特典が用意されている。

キャンペーン詳細の確認方法

詳しいキャンペーン内容や対象モデルは、パソコン工房の専用ページで確認できる。条件をしっかり把握した上で、賢くキャンペーンを活用してほしい。

最新PCで新しいスタートを

この機会に最新スペックのPCを手に入れ、新しいプロジェクトやゲーミングライフをスタートさせてみてはいかがだろうか。