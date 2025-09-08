パソコン工房「怒涛の半期決算セール」開催中｜最新BTOパソコンが特別価格に

パソコン工房を運営するユニットコムは、9月30日16時59分までの期間限定で「怒涛の半期決算SALE」を開催中。セールでは、最新のグラフィックスカードを搭載したBTOパソコンを中心に、多彩なモデルが特別価格で提供されている。

セール対象商品のひとつ「LEVEL-M88M-225F-SLX-ZOTAC」は、通常169,800円のところ159,800円に値下げ。このモデルは Windows 11 Home を標準搭載し、インテル Core Ultra 5 プロセッサー225FとGeForce RTX 4060 Tiを搭載。ゲーミングやクリエイティブ作業に最適な一台だ。

さらに、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5060 Tiを組み合わせた「LEVEL-M8A6-LCR98D-SSX-MSI」は、244,800円で登場。また、ミドルタワー型ゲーミングPCとして注目の「LEVEL-R789-LC265K-UK1X-ZOTAC」も、334,800円と大幅プライスダウンされている。

今回のセール対象製品はすべてBTO（Build to Order）方式に対応。購入者の用途や好みに合わせて自由にカスタマイズが可能だ。さらに、対象製品はグリーン購入法適合商品として環境にも配慮されており、サステナブルな選択を重視するユーザーにもおすすめできる。

パソコン工房のWEB会員やビジネス優待会員であれば、全国どこでも送料無料でBTOパソコンを受け取ることが可能。お得なこの機会に、新しいPCの導入を検討してみてはいかがだろうか。