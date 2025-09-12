パソコン工房、自作PC応援キャンペーン開始！新色PCケース＋最新CPU・GPU搭載キットが勢ぞろい

ユニットコム、「自作PC応援 組立キット怒涛の大感謝祭」を発表 ─ 人気PCケースの新色採用モデルが登場

ユニットコムは、パソコン工房WEBサイトにて、9月12日より「自作PC応援 組立キット怒涛の大感謝祭」を開始すると発表した。今回のキャンペーンでは、新たなカラーバリエーションを採用したPCケース搭載の組立キットがラインナップされ、自作PCユーザーに向けた幅広い選択肢が提供される。

幅広いユーザーに対応する組立キット

発表された組立キットは、初心者から上級者まで満足できる内容。デザイン性に優れた最新PCケースを採用し、ハイスペック構成にも対応している。

例えば、NZXT H9 Flow RGB（黒）PCケースをベースに、Palit GeForce RTX 5090とAMD Ryzen 7 9800X3Dを組み合わせたモデルを用意。さらに、Fractal Design North（黒）PCケースを使用したキットや、Lian Li LANCOOL 217（白）PCケースにインテル Core Ultra 7プロセッサーを搭載した構成も展開される。

安心の組立代行サービス

ユニットコムでは、購入者向けに「組立代行サービス」を提供している。

組立代行＋OSインストール＋ドライバインストール： 通常20,000円 → クーポン利用で10,000円

組立代行のみ： 通常10,000円 → クーポン利用で5,000円

自作に不安があるユーザーでも、安心して理想のPCを手にすることができるだろう。

スピーディーな発送と豊富な自作パーツ

発送は注文日の翌日から5〜7日後を予定しており、短期間での提供が可能。さらにパソコン工房では、自作PCに必要な豊富なパーツを取り揃えており、細部にまでこだわったオリジナルPCの構築を強力にサポートしているという。