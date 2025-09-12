Windows 10終了迫る！今が買い替えのチャンス｜パソコン工房「超 決算総力セール」9/26まで

【パソコン工房】9月13日スタート！「超 決算総力セール」で最新PCをお得にゲット

ユニットコムは、全国のパソコン工房全店にて9月13日から9月26日まで「超 決算総力セール」 を開催する。

即納可能なおすすめパソコンから、PCパーツ、周辺機器まで幅広く揃う、大規模セールイベントだ。

ゲーミングPCからBTOまで充実のラインアップ

今回のセールでは、定番商品に加えて、注目のコラボモデルや多彩なパソコンがラインアップする。

LEVEL∞は、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとコラボした本格派ゲーミングPC。

LEVELθは、初めてのゲーミングPCにぴったりで、豊富なカラーバリエーションから選べる。

iiyama PCは、自由にカスタマイズ可能なBTOパソコンで、自分に合ったスペックを構築できる。

全国のパソコン工房・グッドウィル店舗では、購入相談だけでなく、アップグレードや出張設置サービスの受付も行っているという。

Windows 11搭載モデルで安心の環境へ

2025年10月14日には、Windows 10のサポート終了が迫っている。今こそWindows 11搭載モデルへの切り替えが必須だ。

「iiyama PC」「LEVEL∞」「LEVELθ」はすべてWindows 11標準搭載。快適でセキュアなパソコン環境を手に入れられる。

また、法人向けにはスリムタイプやノートPC、マルチモニター対応モデルなど、ビジネス利用に最適な最新PCを多数取り揃えている。まとめ買いや業務用PCのリプレース相談にも対応可能となっている。

最大10万円分還元のチャンス！同時開催キャンペーン

今回の「超 決算総力セール」では、お得に購入できる特典も充実している。

下取りサービスでは最大5万円分相当を還元。

決算特別スーパー還元祭では最大10万円分の還元チャンスがある。

さらに、ショッピングローンを利用すれば、最長48回まで分割手数料が無料に。低負担で計画的に最新パソコンを手に入れることができる。

今こそ買い替えの絶好のタイミング

「超 決算総力セール」は、9月26日までの期間限定開催。

全国のパソコン工房・グッドウィル店舗で実施されるこの機会に、最新ゲーミングPCやビジネスPCをお得に買い替えるチャンスをお見逃しなく。