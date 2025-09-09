小学生向けのメイク入門書『わたしもまわりも笑顔になる 小学生のメイク本』の売れ行きが好調だ。4刷の重版が決まったと、発売元の講談社が9月8日に発表している。2024年12月の刊行以来、Amazonランキングでギフト部門1位を獲得するなど注目を集め、売り上げを伸ばしてきた。

著者は人気メイクアップアーティストであり、2人の娘を持つ親でもあるイガリシノブ。子どもがメイクに興味を持ち、SNSを通じて独学する姿を目の当たりにし、「メイクを禁止するのではなく、正しい知識を与えるべきだ」と考えるようになったという。

本では、皮膚科医やエステティシャンが監修し、メイクの基本から「落とし方」「スキンケア」までを網羅。さらに、小学生の間で流行中のネイルチップについても、爪を傷めない楽しみ方をネイリストが指南している。

メイクに興味を持つ子どもを持つ親の戸惑いに寄り添っている点も特徴だ。「小学生がメイクって……いいの？」「肌荒れやトラブルは大丈夫？」「どこまで許していいの？」と悩む親に向けて、子どものやる気を否定せず、上手に見守る方法を提案している。

重版を記念し、2025年秋の新作「小学生メイク」がイガリのInstagramなどで公開される予定だ。誕生日プレゼントにコスメを欲しがる小学生が増える時代、メイクは親子で学ぶのが常識になるのかもしれない。