Google検索「AIモード」日本語で利用可能に

グーグルは9月9日、検索機能「AIによる概要」を拡張したサービス「Google AIモード」を、日本語を含む5言語で新たに利用可能にすると発表した。ブラウザー、AndroidまたはiOSのGoogleアプリで使える。数週間かけて順次展開する。

Google AIモードは、同社のAIモデル「Gemini 2.5」のカスタム版を基盤にした検索モード。推論能力やマルチモーダル機能（文章や画像など複数の情報形式を扱う機能）を備える。複雑な質問への対応が可能で、Googleナレッジグラフに基づく最新知識を使った商品比較などにも活用できる。

利用時には「AIモード」専用のタブを使用し、日本語での音声検索にも対応する。発表時は「渡り鳥がどこに行くべきか分かる理由」への回答例を通じ、情報を整理して提示し、追加の関連リンクを提供する様子が紹介された。

同社では先行テストから2つの傾向を確認したという。第1に質問文の長さが従来の2〜3倍に伸びた点、第2に多様な視点を求める利用者が増えた点だ。同社ではこれを踏まえ、AIの知性と多角的な視点を組み合わせる仕組みを重視した。

検索処理には「クエリファンアウト」と呼ばれる技術を採用する。質問を複数のサブトピックに分解し、それぞれに検索をすることで、複雑な課題を論理的に整理するというものだ。加えて、マルチモーダル対応により、画像や写真を使った検索やGoogleレンズの機能活用も可能となった。

これにより、たとえば「これらが面白かったので、似たような高評価の本はあるか」といった質問で、AIモードが本棚に並んだ本の内容を把握して、関連書籍をわかりやすくまとめることが可能になった。文脈に即した検索リンクを提示して、さらに追加の質問によって絞り込みもできる。

情報の信頼性にも注力している。検索ランキングやスパム対策技術に加え、厳格なテストや継続的な分析を実施しているという。同社では信頼性向上に向けて、今後も改善を重ねる方針だ。