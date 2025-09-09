高性能ゲーミングPCが今だけ特価！24時間限定セール情報

セブンアールジャパンは9月9日に、同社が運営するパソコンショップSEVENにて24時間限定セールを実施する。このキャンペーンでは、ゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、最大75,000円引きとなる特別価格が提供される。

注目製品のひとつが「ZEFT Z55BW」だ。Intel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、メモリは32GB、ストレージは2000GBの大容量SSDというハイスペック構成。通常価格744,800円から75,000円引きの669,800円（税抜）で購入できる。

また、省スペース性を重視する人には「SR-ar5-5560J/S9」がおすすめだ。AMD Ryzen 5 8600Gプロセッサと16GBメモリを搭載し、スリムなケースデザインが特徴。価格は通常119,800円から2,000円引きの117,800円（税抜）となっている。

さらに「ZEFT R64N」も見逃せない。AMD Ryzen 7 7700プロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを組み合わせ、16GBメモリを備えた高性能モデル。通常259,800円のところ、11,000円引きの248,800円（税抜）で提供される。

これらの製品はいずれも送料無料で、特設ページから手軽に注文可能だ。今回のセール対象は全10モデル。高性能PCをよりお得に手に入れられる絶好のチャンスとなっている。