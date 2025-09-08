Ryzen 9＆RTX 5060 Ti搭載PCが特価！9月8日だけの限定チャンス

セブンアールジャパンは、9月8日に24時間限定の特別セールを開催する。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが最大3万円引きとなる注目イベントで、新しいパソコンをお得に購入したい人にとって見逃せない機会だ。

セール対象の目玉として、AMD Ryzen 9 9900Xを搭載した「ZEFT R60IP」が特価299,800円（税抜）で登場する。GeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードや32GBのDDR5メモリを搭載し、ハイパフォーマンスを求めるゲーマーやクリエイターに最適なモデルだ。



また、Intel Core Ultra9-285Kを搭載した「ZEFT Z56KA」や、ミドルタワーケースの「ZEFT R59A」などもラインナップされている。

今回の特別セールでは全10商品が対象となり、オンラインで購入可能。開催は9月8日0時から23時59分までの1日限定だ。

このセールはパソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンが提供するもので、IT愛好者やゲーマーにとって最新PCをお得に入手できる絶好のチャンス。興味のある人はぜひこの機会を活用してほしい。