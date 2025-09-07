RTX 5090搭載モデルも対象！パソコンショップSEVENの24時間限定セール開催

セブンアールジャパンは、9月7日に「24時間限定セール」を開催する。この特別セールでは、パソコンショップSEVENにて最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大74,000円引きで購入できる絶好のチャンスだ。

今回のセール対象商品には、ライトユーザーからハードコアゲーマーまでを満足させる最新モデルがラインアップされている。中でも注目は「ZEFT Z55BU」。intel Core i7-14700KFプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載し、圧倒的な処理性能を発揮する。通常価格738,800円のこのモデルが、セール期間中は74,000円オフの664,800円（税抜）で購入可能。

さらに「ZEFT Z56TA」は、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するハイパフォーマンスモデル。通常価格から27,000円引きの337,800円（税抜）で提供される。



いずれのモデルも送料無料で、価格と性能のバランスが際立つ魅力的な製品だ。

加えて、コンパクト設計で効率的なパフォーマンスを実現する「ZEFT Z55DM」をはじめ、全10商品がセール対象となる。セールの詳細やラインアップは、専用の特設ページから確認可能だ。