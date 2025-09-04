インテル＆RTX 5090搭載PCが大幅値引き！9/4だけの限定セール情報

セブンアールジャパンは、9月4日に開催される「24時間限定セール」で、パソコンショップSEVENを通じて最新のゲーミングPCやデスクトップPCを特別価格で提供すると発表した。わずか1日だけの大幅値引きチャンスとなっており、高性能PCをお得に手に入れたい人に最適なセールだ。

注目の目玉商品は、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z55XX」。Windows 11 Proを搭載し、インテル Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを備えたフラッグシップモデル。さらに64GB DDR5メモリ、2TB SSD＋2TB HDDと圧倒的なスペックを誇り、通常より100,000円引きの799,800円（税抜）で購入可能だ。

コストパフォーマンスを重視する人には「ZEFT Z55IC」がおすすめ。intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 4060を搭載しながら、199,800円（税抜）というお手頃価格で手に入る。



さらに、AMD Ryzen 5 7600を採用した「ZEFT R58DC」もラインアップに加わり、価格は223,800円（税抜）とバランスの取れた一台だ。

すべての商品が送料無料で提供され、詳細は特設ページで確認できる。24時間限定のこのセールは、コスパ抜群のゲーミングPCを狙う人にとって見逃せないチャンスとなるだろう。