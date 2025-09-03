Core i7 & RTX 5070 Ti搭載モデルが41,000円引き！お得なゲーミングPCセール

セブンアールジャパンは、9月3日に『2025/9/3 24時間限定セール』を開催する。この特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大41,000円割引となり、9月3日の0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

セールの目玉商品には、ゲーマーにとってコスパの高いPCが揃っている。注目の「ZEFT Z55EF」は、intel Core i7-14700KFとGeForce RTX 5070 Tiを搭載したミドルタワー型ゲーミングPC。通常価格427,800円から41,000円オフの386,800円（税抜）で購入でき、さらに送料無料という好条件だ。

また、「ZEFT R61C」も見逃せない。AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた高性能モデルで、通常価格295,800円から24,000円引きの271,800円（税抜）で提供される。コストを抑えつつパワフルなPCを求めるユーザーに最適だ。

さらに、エントリーユーザーにおすすめの「SR-ar9-9360/S9」は、AMD Ryzen 9 9950Xプロセッサを搭載しながらも特価218,800円（税抜）で手に入る。通常価格から8,000円オフとなり、初めてのゲーミングPC購入にもぴったりのモデルだ。

このほかにも全10商品がセール対象となっており、ラインアップはセブンアールジャパンの公式サイトから確認可能。24時間限定の特別価格を逃さず、特設ページをチェックしてほしい。