Ryzen 7＆RTX 5080搭載モデルが48,000円引き！パソコンショップSEVEN特売

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月1日に「24時間限定セール」を実施する。この特別セールでは、最新世代のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが最大48,000円引きとなり、ゲーマーにとって見逃せない1日限定イベントとなっている。開催期間は9月1日0:00から23:59までの24時間限定だ。

注目のセール対象モデルは、ハイエンドゲーマー向け「ZEFT R60TO」。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を搭載し、64GBのDDR5メモリと1000GBのSSDを備えたミドルタワーPCだ。通常価格487,800円（税抜）が48,000円オフの439,800円（税抜）で購入可能。さらに送料無料で提供される。

そのほか、コストパフォーマンスに優れたモデルも多数登場。「ZEFT Z55AV」はIntel Core Ultra9-285とGeForce RTX 4060 Tiを搭載し、通常329,800円（税抜）が21,000円引きの308,800円（税抜）に。



「ZEFT Z56H」はIntel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070を採用し、317,800円（税抜）から23,000円オフの294,800円（税抜）で販売される。これらも送料無料対象だ。

パソコンショップSEVENの公式オンラインストアでは、今回紹介したモデルを含む全10製品が特別価格でラインアップ。ハイエンド志向のゲーマーからコスパ重視のユーザーまで、自分に合ったゲーミングPCをお得に手に入れるチャンス。詳しい情報やラインアップは特設ページで確認できる。