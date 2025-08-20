KizunaAI、新曲「ハンドサイン」　tofubeats作曲、是作詞

KizunaAIが8月20日、オリジナル楽曲「ハンドサイン」をデジタル配信でリリースした。各種音楽配信サービスで聴くことができる。作曲はtofubeats、作詞は是が担当した。ミュージックビデオは後日、YouTubeチャンネル「KizunaAI - A.I.Channel」で公開予定だ。

「ハンドサイン」は、今年2月の活動再開以降、KizunaAIにとって4曲目のオリジナル楽曲。KizunaAIは2016年に登場した世界初のバーチャルYouTuberとして知られ、幅広い活動で人気を集めたが、2022年に無期限の活動休止を発表。3年の沈黙を経て今年復帰し、音楽を中心とした新たなステージを歩み始めている。

10月には復活記念ワンマンライブ「KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”」を控え、8月16日から一般チケット販売が始まっている。ゲストには月ノ美兎や星街すいせいといった人気バーチャルアーティストが出演予定で、復帰を祝う大規模なステージになる見込みだ。