xAI「Grok 4」期間限定で無料に　OpenAI「GPT-5」対抗か

xAIは8月11日、公式Xアカウントを通じて、同社の最新生成AI「Grok 4」を期間限定で全ユーザーに無料提供することを公表した。

iOS／Android版の「Grok」アプリでは、テキスト入力画面でモードを「エキスパート」に変更することで、常にGrok 4による回答の生成が可能。ほかにも、モードを「自動」に設定することで、Grok 3とGrok 4のどちらを利用するか、アプリに判断を任せることもできる。

Grok 4 is now free for all users worldwide!



Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose "Expert" anytime to always use Grok 4.



For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4's full… — xAI (@xai) August 10, 2025

無料プランでGrok 4を使う場合、1日あたりのクエリ数が少量に制限されるが、具体的な上限など、詳細は明かされていない。

Grok 4 is now free for all users.



The free tier allows a small number of queries per day. Beyond that requires subscription. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

生成AI市場では、8月7日に業界大手OpenAIが新型モデル「GPT-5」シリーズを発表し、多くの注目を集めている。Grok 4の無料提供は、こうした状況での話題作りの意味合いもありそうだ。