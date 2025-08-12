このページの本文へ

xAI「Grok 4」期間限定で無料に　OpenAI「GPT-5」対抗か

2025年08月12日 15時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Grokアプリのアイコン

　xAIは8月11日、公式Xアカウントを通じて、同社の最新生成AI「Grok 4」を期間限定で全ユーザーに無料提供することを公表した。

　iOS／Android版の「Grok」アプリでは、テキスト入力画面でモードを「エキスパート」に変更することで、常にGrok 4による回答の生成が可能。ほかにも、モードを「自動」に設定することで、Grok 3とGrok 4のどちらを利用するか、アプリに判断を任せることもできる。

モード切替のイメージ

　無料プランでGrok 4を使う場合、1日あたりのクエリ数が少量に制限されるが、具体的な上限など、詳細は明かされていない。

　生成AI市場では、8月7日に業界大手OpenAIが新型モデル「GPT-5」シリーズを発表し、多くの注目を集めている。Grok 4の無料提供は、こうした状況での話題作りの意味合いもありそうだ。

