最大1万2000円お得!「PayPay商品券」2025年8月分追加

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2025年8月受付開始分の参加自治体に、福島県相馬市と栃木県那須烏山市が追加されました。

たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

●福島県

相馬市「相馬商工会議所スーパープレミアムデジタル商品券」

最大申込数： 2口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）

購入期間： 当選発表後〜2026年1月30日23時59分

当選発表： 2025年9月29日夕方以降（予定）

使用可能店舗： 相馬商工会議所スーパープレミアムデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）

●栃木県

那須烏山市「市制20周年記念 第2弾那須烏山市デジタルわくわく商品券」

販売価格と額面：

・販売価格：5000円／口

・額面：6500円分（共通券4500円分 + 専用券2000円分）／口

使用可能店舗：

・共通券：市制20周年記念 第2弾那須烏山市デジタルわくわく商品券の対象店舗全店

・専用券：市制20周年記念 第2弾那須烏山市デジタルわくわく商品券の対象店舗のうち指定の店舗

購入できるユーザー：栃木県那須烏山市在住の18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）

販売方法：抽選制

申込期間：2025年8月25日10時〜9月23日23時59分

当選発表：2025年9月24日夕方以降（予定）

購入期間：当選発表後〜2026年1月30日23時59分

利用期間：購入後〜2026年1月31日23時59分

最大申込数：8口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）