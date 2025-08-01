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最大50％還元！ au PAY、自治体キャンペーン2025年8月分

2025年08月01日 16時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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au PAYのロゴ

　au PAY（コード支払い）の還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。この記事では2025年8月開始分の参加自治体や還元率などを地域別にご紹介します。

　気になる還元率は最大50%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

北海道・東北

●北海道

知内町「令和7年度　第1回知内町キャッシュレスポイント還元キャンペーン」

開催期間：2025年8月1日〜9月30日
対象店舗：知内町内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：
・中小：最大20％
・大手：最大10％
還元額の上限：
・1回あたり：中小2000円相当／大手1000円相当
・期間あたり：中小2000円相当／大手1000円相当

●山形県

小国町「小国町のお店を応援！～au PAYクーポンで最大50％割引キャンペーン～」

内容：小国町内対象店舗でのau PAY（コード支払い）利用時に適用できる割引クーポンを提供
開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：小国町内の対象店舗（一部店舗を除く）
割引率：最大50％
割引額の上限：
・1回あたり：1000円
クーポン利用回数の上限：10回

●福島県

12市町村「福島県do！浜通りキャンペーン」

開催期間：2025年7月25日〜8月17日
対象店舗：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：5000円相当
・期間あたり：5000円相当

3市町「福島県do！浜通りキャンペーン」

開催期間：2025年7月25日〜8月17日
対象店舗：いわき市、相馬市、新地町内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大10％
還元額の上限：
・1回あたり：2500円相当
・期間あたり：2500円相当

関東

●栃木県

鹿沼市「～鹿沼・粟野合併20周年記念事業～ 最大20％戻ってくる！鹿沼市キャッシュレスキャンペーン」

開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：鹿沼市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：1000円相当
・期間あたり：2000円相当

●千葉県

県内各市町村「ポイント貯めて夏を満喫！キャッシュレス決済キャンペーン」

開催期間：2025年8月1日〜8月17日
対象店舗：千葉県内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大10％
還元額の上限：
・1回あたり：3000円相当
・期間あたり：3000円相当

中部

●愛知県

北名古屋市「北名古屋のお店をおトクに応援！！キャッシュレスで最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：北名古屋市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：2000円相当
・期間あたり：1万円相当

近畿

●三重県

桑名市「がんばれ桑名！“対象店舗で最大20％戻ってくる”キャンペーン」

開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：桑名市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：3000円相当
・期間あたり：1万円相当

●大阪府

門真市「～カドマツーリズムdeキャッシュレスキャンペーン～

開催期間：2025年8月8日〜8月31日
対象店舗：門真市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：1000円相当
・期間あたり：5000円相当

九州

●熊本県

八代市「～新市誕生20周年記念キャンペーン～八代市でお買い物すると最大20％ポイント還元！」

開催期間：2025年8月1日～8月31日
対象店舗：八代市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：1000円相当
・期間あたり：4000円相当

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