最大50％還元！ au PAY、自治体キャンペーン2025年8月分

au PAY（コード支払い）の還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。この記事では2025年8月開始分の参加自治体や還元率などを地域別にご紹介します。
気になる還元率は最大50%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
北海道・東北
●北海道
知内町「令和7年度 第1回知内町キャッシュレスポイント還元キャンペーン」
開催期間：2025年8月1日〜9月30日
対象店舗：知内町内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：
・中小：最大20％
・大手：最大10％
還元額の上限：
・1回あたり：中小2000円相当／大手1000円相当
・期間あたり：中小2000円相当／大手1000円相当
●山形県
小国町「小国町のお店を応援！～au PAYクーポンで最大50％割引キャンペーン～」
内容：小国町内対象店舗でのau PAY（コード支払い）利用時に適用できる割引クーポンを提供
開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：小国町内の対象店舗（一部店舗を除く）
割引率：最大50％
割引額の上限：
・1回あたり：1000円
クーポン利用回数の上限：10回
●福島県
12市町村「福島県do！浜通りキャンペーン」
開催期間：2025年7月25日〜8月17日
対象店舗：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：5000円相当
・期間あたり：5000円相当
3市町「福島県do！浜通りキャンペーン」
開催期間：2025年7月25日〜8月17日
対象店舗：いわき市、相馬市、新地町内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大10％
還元額の上限：
・1回あたり：2500円相当
・期間あたり：2500円相当
関東
●栃木県
鹿沼市「～鹿沼・粟野合併20周年記念事業～ 最大20％戻ってくる！鹿沼市キャッシュレスキャンペーン」
開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：鹿沼市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：1000円相当
・期間あたり：2000円相当
●千葉県
県内各市町村「ポイント貯めて夏を満喫！キャッシュレス決済キャンペーン」
開催期間：2025年8月1日〜8月17日
対象店舗：千葉県内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大10％
還元額の上限：
・1回あたり：3000円相当
・期間あたり：3000円相当
中部
●愛知県
北名古屋市「北名古屋のお店をおトクに応援！！キャッシュレスで最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：北名古屋市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：2000円相当
・期間あたり：1万円相当
近畿
●三重県
桑名市「がんばれ桑名！“対象店舗で最大20％戻ってくる”キャンペーン」
開催期間：2025年8月1日〜8月31日
対象店舗：桑名市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：3000円相当
・期間あたり：1万円相当
●大阪府
門真市「～カドマツーリズムdeキャッシュレスキャンペーン～」
開催期間：2025年8月8日〜8月31日
対象店舗：門真市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：1000円相当
・期間あたり：5000円相当
九州
●熊本県
八代市「～新市誕生20周年記念キャンペーン～八代市でお買い物すると最大20％ポイント還元！」
開催期間：2025年8月1日～8月31日
対象店舗：八代市内の対象店舗（一部店舗を除く）
au Pay残高還元率：最大20％
還元額の上限：
・1回あたり：1000円相当
・期間あたり：4000円相当