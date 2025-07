ついにiPhone／Apple Watch、韓国の交通系IC「Tmoney」に対応

アップルとT-moneyは7月21日(現地時間)、Apple Payが「T-money」に対応したと発表した。これにより、iPhoneやApple Watchで韓国の公共交通機関が利用できるようになった。ユーザーはAppleウォレットにT-moneyカードを追加するだけで、韓国全域の地下鉄やバスなどで、デバイスをかざすだけで乗車できる。

안녕하세요 South Korea! 🇰🇷 Starting today, transit riders can add Tmoney to Apple Wallet and ride by simply tapping iPhone or Apple Watch! pic.twitter.com/u6LmoB4wY9