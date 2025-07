X、CEO退任へ　AI本格進出で経営刷新か

X(旧Twitter)のCEOを務めてきたリンダ・ヤッカリーノ氏が2025年7月9日、自身のXアカウントで退任の意向を表明した。ヤッカリーノ氏は2023年6月にイーロン・マスク氏の後任としてCEOに就任し、約2年間にわたりXの経営を担ってきた。彼女は退任の声明の中で、マスク氏と初めて話した際にXのビジョンに強い魅力を感じ、「生涯に一度のチャンス」だと確信したことを明かしている。

ヤッカリーノ氏の在任中、Xは「すべての人のためのデジタルタウンスクエア」を目指し、表現の自由の保護や広告主の信頼回復、ユーザーの安全確保などに取り組んできた。特に子どもの安全対策や、コミュニティノートの導入、今後予定されている「X Money」などの新機能も推進してきた。彼女は「歴史的なビジネスの立て直しを成し遂げた」とチームを称賛し、Xの新たな章が始まることへの期待を示している。

退任の背景には、XがAI分野への本格的な進出を進める中で、経営体制の刷新や新たなリーダーシップへの移行が求められていることがあるとみられる。実際、ヤッカリーノ氏は声明の中で「XAI」との連携に言及し、今後のXの進化を後押しする姿勢を示している。今後のCEO人事やXの事業戦略の転換が注目されるタイミングとなった。

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…