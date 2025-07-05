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すし酒場　FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店で開催

話題の新宿「寿司・カニ食べ放題」が夏休み限定でおトク過ぎる！小学生は半額に

2025年07月05日 14時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　高級寿司食べ放題を提供する「すし酒場　FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店」（東京新宿区）では、8月31日まで、小学生を対象に全食べ放題プランを半額で提供するキャンペーンを実施しています。

　キャンペーン対象となるのは、新宿東口店で提供されるすべての食べ放題プランです。こぼれ手巻きや直径20cmのフジヤマ寿司が食べ放題となるスタンダードなAプランから、高級寿司に加えて海鮮しゃぶしゃぶや牡蠣のカンカン焼き、ズワイガニ、タラバガニまで楽しめるXプランまで、いずれも半額で提供されます。

　通常価格の半額となるのは6歳から12歳の小学生で、13歳以上は通常料金が適用されます。なお、テーブルチャージは小学生以下無料となっています。未就学児は無料です。

▲FUJIYAMA Pプラン～プレミアム～　通常価格9898円→小学生4949円

　なかでも人気の「FUJIYAMA Pプラン～プレミアム～」では、ボイルズワイガニを中心に、いくらやウニなどの高級ネタ寿司がおよそ90種、こぼれ手巻きや名物FUJIYAMA寿司まで食べ放題となります。

▲FUJIYAMA Aプラン　通常価格6589円→小学生3299円

　もう一つの人気コース「FUJIYAMA Aプラン」は、大トロ・中トロ・ウニ・いくらといった高級寿司に加え、FUJIYAMA寿司やこぼれ手巻きまで、70種以上のメニューを揃えています。

■夏休み期間限定価格　概要
期間：8月31日まで
半額対象年齢：6歳～12歳の小学生
　※未就学児は無料
　※中学生以上は通常料金
対象店舗：すし酒場　FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店
（東京都新宿区新宿5丁目15番地2号　池与ビル B1階　A号室）
料金：
・FUJIYAMA Aプラン（名物こぼれ手巻きを含む高級寿司70種食べ放題）
　通常価格6589円→小学生3299円
・FUJIYAMA Bプラン（高級寿司＋海鮮しゃぶしゃぶを含む約70種食べ放題）
　通常価格7698円→小学生3849円
・FUJIYAMA Cプラン（高級寿司＋牡蠣カンカン焼きを含む約70種食べ放題）
　通常価格8798円→小学生4399円
・FUJIYAMA Pプラン（高級寿司＋ズワイガニを含む約90種食べ放題）
　通常価格9898円→小学生4949円
・FUJIYAMA Xプラン（高級寿司＋ズワイガニ＋タラバガニを含む約90種食べ放題）
　通常価格2万1998円→小学生1万999円
・ソフトドリンク飲み放題　通常価格660円→小学生330円
　※通常価格にはテーブルチャージ（500円）が別途かかる。小学生以下はテーブルチャージは無料

夏休み限定企画が豪華すぎる！

　「こぼれ手巻き」や直径20cmのFUJIYAMA寿司など、見た目にも楽しいメニューが勢ぞろい。家族みんなでワイワイしながら楽しめる、夏ならではの豪華な思い出になりそうです。

※価格は税込み表記です。

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