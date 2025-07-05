話題の新宿「寿司・カニ食べ放題」が夏休み限定でおトク過ぎる！小学生は半額に

高級寿司食べ放題を提供する「すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店」（東京新宿区）では、8月31日まで、小学生を対象に全食べ放題プランを半額で提供するキャンペーンを実施しています。
キャンペーン対象となるのは、新宿東口店で提供されるすべての食べ放題プランです。こぼれ手巻きや直径20cmのフジヤマ寿司が食べ放題となるスタンダードなAプランから、高級寿司に加えて海鮮しゃぶしゃぶや牡蠣のカンカン焼き、ズワイガニ、タラバガニまで楽しめるXプランまで、いずれも半額で提供されます。
通常価格の半額となるのは6歳から12歳の小学生で、13歳以上は通常料金が適用されます。なお、テーブルチャージは小学生以下無料となっています。未就学児は無料です。
▲FUJIYAMA Pプラン～プレミアム～ 通常価格9898円→小学生4949円
なかでも人気の「FUJIYAMA Pプラン～プレミアム～」では、ボイルズワイガニを中心に、いくらやウニなどの高級ネタ寿司がおよそ90種、こぼれ手巻きや名物FUJIYAMA寿司まで食べ放題となります。
▲FUJIYAMA Aプラン 通常価格6589円→小学生3299円
もう一つの人気コース「FUJIYAMA Aプラン」は、大トロ・中トロ・ウニ・いくらといった高級寿司に加え、FUJIYAMA寿司やこぼれ手巻きまで、70種以上のメニューを揃えています。
■夏休み期間限定価格 概要
期間：8月31日まで
半額対象年齢：6歳～12歳の小学生
※未就学児は無料
※中学生以上は通常料金
対象店舗：すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店
（東京都新宿区新宿5丁目15番地2号 池与ビル B1階 A号室）
料金：
・FUJIYAMA Aプラン（名物こぼれ手巻きを含む高級寿司70種食べ放題）
通常価格6589円→小学生3299円
・FUJIYAMA Bプラン（高級寿司＋海鮮しゃぶしゃぶを含む約70種食べ放題）
通常価格7698円→小学生3849円
・FUJIYAMA Cプラン（高級寿司＋牡蠣カンカン焼きを含む約70種食べ放題）
通常価格8798円→小学生4399円
・FUJIYAMA Pプラン（高級寿司＋ズワイガニを含む約90種食べ放題）
通常価格9898円→小学生4949円
・FUJIYAMA Xプラン（高級寿司＋ズワイガニ＋タラバガニを含む約90種食べ放題）
通常価格2万1998円→小学生1万999円
・ソフトドリンク飲み放題 通常価格660円→小学生330円
※通常価格にはテーブルチャージ（500円）が別途かかる。小学生以下はテーブルチャージは無料
夏休み限定企画が豪華すぎる！
「こぼれ手巻き」や直径20cmのFUJIYAMA寿司など、見た目にも楽しいメニューが勢ぞろい。家族みんなでワイワイしながら楽しめる、夏ならではの豪華な思い出になりそうです。
※価格は税込み表記です。