マイクロソフト「Office」お買い得　Amazonスマイルセール

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6月2日までAmazon.co.jpで開催中の「スマイルSALE」に、「Microsoft Office Home & Business 2024」が登場！さらに「Microsoft 365（1年版）」もプライム会員限定セールを実施している。参考価格から最大12%オフのセール中を見逃すな！
主なラインナップは以下のとおり。
●永続（買い切り）型
■Microsoft Office Home & Business 2024
・オンラインコード：3万5990円（10％オフ／3992円引き）
|Image from Amazon.co.jp
|Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
●Microsoft 365（プライム会員限定セール）
■Microsoft 365 Personal（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額1万8744円（12％オフ／2556円引き）
・2年目以降：年額2万1300円
|Image from Amazon.co.jp
|【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版 サブスクリプション（プライム会員ならお得）|Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
■Microsoft 365 Family（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額2万4112円（12％オフ／3288円引き）
・2年目以降：年額2万7400円
|Image from Amazon.co.jp
|【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 1年版 サブスクリプション（プライム会員ならお得）|Win/Mac/iPad|利用可能人数最大6人
Microsoft 365シリーズの年間プランは、2年目以降、割引なしで自動更新されるプランのみがセール対象となっている。
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