セブンの「明太のり弁」がフライ1枚増！お値段そのまま増量祭第2弾をやっているよ～

今だけのお得情報です！

セブ-イレブンは、人気商品を増量して提供する「お値段そのまま！人気商品増量祭」を全国の店舗で5月13日から展開しており、第2弾商品を5月20日から発売開始中です（関連記事）。

第2弾では、「おかかたっぷり明太のり弁当」の白身フライが1枚増やした商品や、レタス、ベーコンが1.5倍になった「BLTサンド」を販売。期間限定のお得な機会なので、お近くにセブン-イレブンがある人は増量商品をチェックしてみましょう！

～第2弾対象商品

▲「おかかたっぷり明太のり弁当」

増量ポイント：白身フライが1枚増量

価格：561.60円

発売日：5月20日

販売エリア：全国

※地域により商品・売価が異なる

▲「BLTサンド」

増量ポイント：レタス・ベーコン1.5倍 ※従来品配合比

価格：429.84円

発売日：5月20日～順次

販売エリア：全国

▲「1/2日分の野菜がとれるキャベツの浅漬け」

増量ポイント：キャベツ1.5倍 ※従来品配合比

価格：213.84円

発売日：5月18日（日）～順次

販売エリア：沖縄除く全国

▲「ベーコンペッパーマカロニサラダ」

増量ポイント：マカロニサラダ1.8倍 ※従来品配合比

価格：257.04円

発売日：5月19日（月）～順次

販売エリア：全国

※地区により規格が異なる

▲「ふわもち生どら焼 粒あん＆ホイップ」

増量ポイント：粒あん・ホイップ2倍 ※従来品配合比

価格：194.40円

発売日：5月19日～順次

販売エリア：全国

▲「チョコ＆ホイップロール」

増量ポイント：チョコホイップ1.7倍 ※従来品配合比

価格：159.84円

発売日：5月20日～順次

販売エリア：全国

▲「サクなげ（うま塩）6個入り」

増量ポイント：1個増量

価格：259.20円

発売日：5月20日～順次

販売エリア：全国

※揚げ物商品取り扱い店舗のみ対象

▲「サクなげ（チーズ味）6個入り」

増量ポイント：1個増量

価格：259.20円

発売日：5月20日～順次

販売エリア：全国

※揚げ物商品取り扱い店舗のみ対象

キャンペーンは5月26日まで。対象商品は数量限定で無くなり次第終了です。

記事中の価格は税込