人間のようにポケモンバトルできるAIエージェント、その名も「メタモン」

テキサス大学オースティン校のYuke Zhu助教授らのグループは4月10日、人間のようにポケモンバトルができるAIエージェント「Metamon」を発表した。

We took a short break from robotics to build a human-level agent to play Competitive Pokémon. Partially observed. Stochastic. Long-horizon. Now mastered with Offline RL + Transformers. Our agent, trained on 475k+ human battles, hits the top 10% on Pokémon Showdown leaderboards.… pic.twitter.com/EGHYQHRRRY