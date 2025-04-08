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2025春アニメ大特集 第11回

【2025春アニメ】『紫雲寺家の子供たち』に『mono』『阿波連さんははかれない season2』

2025年04月08日 18時30分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　ASCII.jpの春アニメ特集第11回は、『紫雲寺家の子供たち』『mono』『阿波連さんははかれない season2』など、計5作品を紹介。

2025春アニメ特集 第11回 紹介作品

家族を超えた、恋がはじまる
『紫雲寺家の子供たち』

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

作品解説
東京都世田谷区の高級住宅街に豪邸を構える「紫雲寺家」。ここに住む7人の兄弟姉妹（きょうだい）は、才色兼備として知られ、なかでも年子の5姉妹は全員が美少女だと評判だった。

誰もが羨む美人姉妹との一つ屋根の下。しかし、長男・新は個性的な5姉妹に振り回され、姉妹以外の女子には及び腰になっていた。家族を大切に思いながらも、5姉妹のいない別の人生を妄想する新だが……。

「実は君達は本当の兄弟姉妹(きょうだい)ではない」

ある日、父親から衝撃の事実を告げられ、運命は一変する！　いつまでも変わらないと信じた家族の繋がりも、変化の兆しを見せはじめ――。

この愛が行き着く先は、家族、兄弟姉妹（きょうだい）、それとも？　運命が繋ぐワケあり家族の“禁断×純愛”ラブコメディが開幕！

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

スタッフ
原作：宮島礼吏「紫雲寺家の子供たち」（ヤングアニマル／白泉社刊）
監督：上坪亮樹
シリーズ構成：木村 暢
キャラクターデザイン：武藤 幹
サブキャラクターデザイン：中島千明
プロップデザイン：藤原奈津子
衣装デザイン：松本 恵、葛原詩乃
総作画監督：武藤 幹、髙橋瑞紀、松下郁子、熊谷勝弘、室田雄平
メインアニメーター：八木佐織、中尾和麻
美術監督：有本妃査恵
美術設定：松本浩樹、石原良光
色彩設計：真壁源太
撮影監督：塩野修平
編集：小野寺絵美
音楽：Akki、星銀乃丈、堀江晶太Directed by PHYZ
音楽制作：ランティス
音響監督：明田川 仁
音響効果：中野勝博
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：動画工房
製作：「紫雲寺家の子供たち」製作委員会
オープニングテーマ：「ハニーレモン」（歌：NACHERRY）
エンディングテーマ：「LIKE YOU o(>< = ><)o LOVE YOU?」（歌：紫雲寺家の子供たち（紫雲寺万里（CV：安済知佳）、紫雲寺清葉（CV：高野麻里佳）、紫雲寺謳華（CV：高橋李依）、紫雲寺南（CV：菱川花菜）、紫雲寺ことの（CV：市ノ瀬加那））

キャスト
紫雲寺 新：梅原裕一郎
紫雲寺万里：安済知佳
紫雲寺清葉：高野麻里佳
紫雲寺謳華：高橋李依
紫雲寺 南：菱川花菜
紫雲寺ことの：市ノ瀬加那
紫雲寺志苑：小林千晃
紫雲寺 要：てらそままさき

番組情報
AT-X：4月8日より毎週火曜22:30～（リピート放送：毎週木曜10:30～／毎週月曜16:30～）
TOKYO MX：4月8日より毎週火曜23:30～
BS11：4月8日より毎週火曜25:00～
関西テレビ：4月8日より毎週火曜25:19～
長野放送：4月9日より毎週水曜25:15～
テレビ山梨：4月9日より毎週水曜25:25～
あいテレビ：4月9日より毎週水曜25:28～
テレビ静岡：4月9日より毎週水曜25:35～
テレビ新広島：4月9日より毎週水曜25:50～
HTB北海道テレビ：4月9日より毎週水曜25:55～
ミヤギテレビ：4月9日より毎週水曜25:59～
長崎国際テレビ：4月9日より毎週水曜26:04～
IBC岩手放送：4月9日より毎週水曜26:28～
メ～テレ：4月9日より毎週水曜26:30～
新潟放送：4月9日より毎週水曜26:30～
日本海テレビ：4月9日より毎週水曜26:00～
RKB毎日放送：4月9日より毎週水曜27:00～
琉球放送：4月10日より毎週木曜26:06～
チューリップテレビ：4月10日より毎週木曜26:22～
福井テレビ：4月12日より毎週土曜25:15～
テレビユー山形：4月12日より毎週土曜25:28～
KKB鹿児島放送：4月12日より毎週土曜26:30～
ABEMA・dアニメストア：4月8日より毎週火曜23:30～配信
他各配信サイト：4月11日より毎週金曜23:30～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://shiunjifamily.com/
公式X（Twitter）@shiunji_anime

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

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