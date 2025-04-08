ASCII.jpの春アニメ特集第11回は、『紫雲寺家の子供たち』『mono』『阿波連さんははかれない season2』など、計5作品を紹介。

家族を超えた、恋がはじまる

『紫雲寺家の子供たち』

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

作品解説

東京都世田谷区の高級住宅街に豪邸を構える「紫雲寺家」。ここに住む7人の兄弟姉妹（きょうだい）は、才色兼備として知られ、なかでも年子の5姉妹は全員が美少女だと評判だった。



誰もが羨む美人姉妹との一つ屋根の下。しかし、長男・新は個性的な5姉妹に振り回され、姉妹以外の女子には及び腰になっていた。家族を大切に思いながらも、5姉妹のいない別の人生を妄想する新だが……。



「実は君達は本当の兄弟姉妹(きょうだい)ではない」



ある日、父親から衝撃の事実を告げられ、運命は一変する！ いつまでも変わらないと信じた家族の繋がりも、変化の兆しを見せはじめ――。



この愛が行き着く先は、家族、兄弟姉妹（きょうだい）、それとも？ 運命が繋ぐワケあり家族の“禁断×純愛”ラブコメディが開幕！

スタッフ

原作：宮島礼吏「紫雲寺家の子供たち」（ヤングアニマル／白泉社刊）

監督：上坪亮樹

シリーズ構成：木村 暢

キャラクターデザイン：武藤 幹

サブキャラクターデザイン：中島千明

プロップデザイン：藤原奈津子

衣装デザイン：松本 恵、葛原詩乃

総作画監督：武藤 幹、髙橋瑞紀、松下郁子、熊谷勝弘、室田雄平

メインアニメーター：八木佐織、中尾和麻

美術監督：有本妃査恵

美術設定：松本浩樹、石原良光

色彩設計：真壁源太

撮影監督：塩野修平

編集：小野寺絵美

音楽：Akki、星銀乃丈、堀江晶太Directed by PHYZ

音楽制作：ランティス

音響監督：明田川 仁

音響効果：中野勝博

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：動画工房

製作：「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

オープニングテーマ：「ハニーレモン」（歌：NACHERRY）

エンディングテーマ：「LIKE YOU o(>< = ><)o LOVE YOU?」（歌：紫雲寺家の子供たち（紫雲寺万里（CV：安済知佳）、紫雲寺清葉（CV：高野麻里佳）、紫雲寺謳華（CV：高橋李依）、紫雲寺南（CV：菱川花菜）、紫雲寺ことの（CV：市ノ瀬加那））

キャスト

紫雲寺 新：梅原裕一郎

紫雲寺万里：安済知佳

紫雲寺清葉：高野麻里佳

紫雲寺謳華：高橋李依

紫雲寺 南：菱川花菜

紫雲寺ことの：市ノ瀬加那

紫雲寺志苑：小林千晃

紫雲寺 要：てらそままさき

番組情報

AT-X：4月8日より毎週火曜22:30～（リピート放送：毎週木曜10:30～／毎週月曜16:30～）

TOKYO MX：4月8日より毎週火曜23:30～

BS11：4月8日より毎週火曜25:00～

関西テレビ：4月8日より毎週火曜25:19～

長野放送：4月9日より毎週水曜25:15～

テレビ山梨：4月9日より毎週水曜25:25～

あいテレビ：4月9日より毎週水曜25:28～

テレビ静岡：4月9日より毎週水曜25:35～

テレビ新広島：4月9日より毎週水曜25:50～

HTB北海道テレビ：4月9日より毎週水曜25:55～

ミヤギテレビ：4月9日より毎週水曜25:59～

長崎国際テレビ：4月9日より毎週水曜26:04～

IBC岩手放送：4月9日より毎週水曜26:28～

メ～テレ：4月9日より毎週水曜26:30～

新潟放送：4月9日より毎週水曜26:30～

日本海テレビ：4月9日より毎週水曜26:00～

RKB毎日放送：4月9日より毎週水曜27:00～

琉球放送：4月10日より毎週木曜26:06～

チューリップテレビ：4月10日より毎週木曜26:22～

福井テレビ：4月12日より毎週土曜25:15～

テレビユー山形：4月12日より毎週土曜25:28～

KKB鹿児島放送：4月12日より毎週土曜26:30～

ABEMA・dアニメストア：4月8日より毎週火曜23:30～配信

他各配信サイト：4月11日より毎週金曜23:30～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://shiunjifamily.com/

公式X（Twitter）@shiunji_anime

©宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会