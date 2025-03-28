「Amazon スマイルSALE 新生活FINAL」注目セール製品大チェック 第8回
最大18%オフ！Microsoft 365やOffice 2024が安い Amazonスマイルセール
2025年03月28日 17時20分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
3月28日からAmazon.co.jpで開催中の「スマイルSALE新生活 FINAL」に、「Microsoft 365（1年版）」や「Microsoft Office Home & Business 2024」が登場！参考価格から最大18%オフのセール中だ。
主なラインナップは以下のとおり。
●Microsoft 365
■Microsoft 365 Personal（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額1万7400円（3900円引き）
・2年目以降：年額2万1300円
|Image from Amazon.co.jp
|【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版|Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
■Microsoft 365 Family（1年版／自動更新付き／オンラインコード）
・初年度：年額2万2400円（5000円引き）
・2年目以降：年額2万7400円
|Image from Amazon.co.jp
|【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 1年版|Win/Mac/iPad|利用可能人数最大6人
●永続（買い切り）型
■Microsoft Office Home & Business 2024
・オンラインコード：3万5990円（3992円引き）
|Image from Amazon.co.jp
|Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
Microsoft 365シリーズの年間プランは、2年目以降、割引なしで自動更新されるプランのみがセール対象となっている。これまでセールの際に自動更新なしの年額プランを購入してきたユーザーは、誤って購入しないよう気を付けたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第7回
ゲーム手のひらサイズの「スーファミ」が出品中 懐かしの21タイトルを遊べる【AmazonスマイルSALE】
-
第7回
トピックス3万円引き！ASUSのRTX4070搭載ゲーミングノートがお買い得に Amazonスマイルセール
-
第6回
ゲームゲーミングヘッドセットが最大46％オフでお買い得【AmazonスマイルSALE】
-
第5回
ゲーム【29％オフ】PS5向けM.2 SSDが1.8万円引き 取り付けカンタン、安心の公式ライセンス【AmazonスマイルSALE】
-
第4回
Appleアップル「AirPods」シリーズ最大9％オフ！ Amazonスマイルセール
-
第3回
ゲームAmazon スマイルSALE、PSストアチケットを1100円割引で買うチャンス
-
第2回
トピックス【年度末買い物するぞ】「Amazon スマイルSALE 新生活FINAL」開催！ 最大9.5％還元の基本攻略法
-
第1回
トピックスアマゾン、3月28日から特価販売「Amazon スマイルSALE 新生活 FINAL」
- この連載の一覧へ