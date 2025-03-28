最大18%オフ！Microsoft 365やOffice 2024が安い　Amazonスマイルセール

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3月28日からAmazon.co.jpで開催中の「スマイルSALE新生活 FINAL」に、「Microsoft 365（1年版）」や「Microsoft Office Home & Business 2024」が登場！参考価格から最大18%オフのセール中だ。

主なラインナップは以下のとおり。

●Microsoft 365

■Microsoft 365 Personal（1年版／自動更新付き／オンラインコード）

・初年度：年額1万7400円（3900円引き）

・2年目以降：年額2万1300円

■Microsoft 365 Family（1年版／自動更新付き／オンラインコード）

・初年度：年額2万2400円（5000円引き）

・2年目以降：年額2万7400円

●永続（買い切り）型

■Microsoft Office Home & Business 2024

・オンラインコード：3万5990円（3992円引き）

Microsoft 365シリーズの年間プランは、2年目以降、割引なしで自動更新されるプランのみがセール対象となっている。これまでセールの際に自動更新なしの年額プランを購入してきたユーザーは、誤って購入しないよう気を付けたい。