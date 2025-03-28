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「Amazon スマイルSALE 新生活FINAL」注目セール製品大チェック 第8回

最大18%オフ！Microsoft 365やOffice 2024が安い　Amazonスマイルセール

2025年03月28日 17時20分更新

文● @sumire_kon

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Amazonより

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　3月28日からAmazon.co.jpで開催中の「スマイルSALE新生活 FINAL」に、「Microsoft 365（1年版）」や「Microsoft Office Home & Business 2024」が登場！参考価格から最大18%オフのセール中だ。

Amazon スマイルSALE 新生活 FINALのページへ

　主なラインナップは以下のとおり。

●Microsoft 365

■Microsoft 365 Personal（1年版／自動更新付き／オンラインコード）

・初年度：年額1万7400円（3900円引き）
・2年目以降：年額2万1300円

Image from Amazon.co.jp
【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版|Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)

■Microsoft 365 Family（1年版／自動更新付き／オンラインコード）

・初年度：年額2万2400円（5000円引き）
・2年目以降：年額2万7400円

Image from Amazon.co.jp
【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 1年版|Win/Mac/iPad|利用可能人数最大6人

●永続（買い切り）型

■Microsoft Office Home & Business 2024

・オンラインコード：3万5990円（3992円引き）

Image from Amazon.co.jp
Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

　Microsoft 365シリーズの年間プランは、2年目以降、割引なしで自動更新されるプランのみがセール対象となっている。これまでセールの際に自動更新なしの年額プランを購入してきたユーザーは、誤って購入しないよう気を付けたい。

Amazon スマイルSALE 新生活 FINALでMicrosoft 365 Personal（1年版／自動更新付き／オンラインコード）を入手

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