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「Amazon スマイルSALE 新生活FINAL」注目セール製品大チェック 第5回

アップル「AirPods」シリーズ最大9％オフ！　Amazonスマイルセール

2025年03月28日 12時25分更新

文● @sumire_kon

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商品ページのスクリーンショット

Amazonより

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　3月28日からAmazon.co.jpで開催中の「スマイルSALE新生活 FINAL」に、「AirPods 4」と「AirPods Pro 2」が登場した。気になる割引率は、参考価格から最大9％オフの1万9000円から。

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　主なラインナップは以下のとおり。

・AirPods 4（標準モデル）：1万9000円（1910円引き）

Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth ヘッドフォン、パーソナライズさ れた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhone で簡単に設定

・AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング付きモデル）：2万5717円（1374円引き）

Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤーバッド、Bluetoothヘッドフォン、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされ た空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ

・AirPods Pro 2（USB-C）：3万4354円（1828円引き）

Image from Amazon.co.jp
Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth ヘッドフォン、アクティブノ イズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に 忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電
Amazon スマイルSALE 新生活 FINALでAirPods 4を入手

　新生活の通勤、通学のお供にもピッタリ。お得に購入するなら、今がチャンスだ！

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