セール期間は2025年3月4日(火)23時59分まで
ホワイトデーのお返しはHHKB白・雪モデルで決まり!? AmazonスマイルSALEで特価
2025年03月01日 09時00分更新
HHKBの白・雪モデル中心に特別価格で販売中！
PFUは2025年3月4日(火)23時59分まで、AmazonスマイルSALEにてHHKB Studio雪モデル、HHKB Professional HYBRID Type-S白・雪モデル、そしてHHKB Professional HYBRIDおよびHHKB Professional Classicの該当機種を特別価格で販売中。
対象製品は下記の通り。
HHKB Studio
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（日本語配列）/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional HYBRID
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
HHKB Professional Classic
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
なお、2025年3月31日(月)まで開催中の「HHKB新生活応援キャンペーン」への応募も可能。抽選でAmazonギフトカード4万円分が10名に、2000円分が90名に当たる。
※HHKB Studio雪モデル、HHKB Professional Type-S白・雪モデル、HYBRID・Classic在庫機種をお得な価格で販売します。
※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。