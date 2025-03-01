ホワイトデーのお返しはHHKB白・雪モデルで決まり!? AmazonスマイルSALEで特価

HHKBの白・雪モデル中心に特別価格で販売中！

PFUは2025年3月4日(火)23時59分まで、AmazonスマイルSALEにてHHKB Studio雪モデル、HHKB Professional HYBRID Type-S白・雪モデル、そしてHHKB Professional HYBRIDおよびHHKB Professional Classicの該当機種を特別価格で販売中。

対象製品は下記の通り。

HHKB Studio

PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y

PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y

HHKB Professional HYBRID Type-S

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/雪 PD-KB800YNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（日本語配列）/雪 PD-KB820YNS

HHKB Professional HYBRID

PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B

PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W

PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN

HHKB Professional Classic

PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B

PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

セール対象製品一覧と価格はこちら。

なお、2025年3月31日(月)まで開催中の「HHKB新生活応援キャンペーン」への応募も可能。抽選でAmazonギフトカード4万円分が10名に、2000円分が90名に当たる。

※HHKB Studio雪モデル、HHKB Professional Type-S白・雪モデル、HYBRID・Classic在庫機種をお得な価格で販売します。

※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。