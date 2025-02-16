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G-Master Spear Mini B850Aをレビュー

Ryzen 7 9800X3Dを選択できるめちゃコンパクトなゲーミングPC、FF14なら4K、黒神話ならWQHDでも快適

2025年02月16日 10時00分更新

文● 宮里圭介　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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Ryzen 7 9800X3Dを選択できるめちゃコンパクトなゲーミングPC FF14なら4K、黒神話ならWQHDでも快適

　サイコムRyzen 7 9800X3Dを選択できるめちゃコンパクトなゲーミングPC FF14なら4K、黒神話ならWQHDでも快適の「G-Master Spear Mini B850A」は、背が低いので机の上に置いても圧迫感がなく、それでいて大型のCPUクーラーやビデオカードを余裕で搭載できるゲーミングPCだ。メッシュ仕様の部分が多く、高性能PCパーツもしっかり冷やせる通気性もウリの1つ。

　さらに、BTOでは前面パネルに木材をあしらったデザインも選べるなど、カスタム満足度も高い1台と言える。その一方で性能はどうなのだろうか？　前回は外観や内部についてをメインに紹介したが、今回はその性能面についてチェックしていこう。

Ryzen 7 9800X3Dを選択できるめちゃコンパクトなゲーミングPC FF14なら4K、黒神話ならWQHDでも快適

サイコムのコンパクトゲーミングPC「G-Master Spear Mini B850A」。標準構成の直販価格は26万2180円～（配送料込み）。※写真は標準構成

G-Master Spear Mini B850A
標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）		 AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
CPU
クーラー		 Noctua「NH-U12S redux」
（空冷、120mmファン）		 Noctua「NH-D15 G2」
（空冷、140mmファン×2）
マザー
ボード		 ASRock「B850M Pro RS WiFi」（AMD B850、Micro-ATX）
メモリー 16GB（8GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞		 32GB（16GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 Manli「M-NRTX4060/6RGHPPP-M2560」（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6） サイコム「Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB」（GeForce RTX 4070 SUPER、12GB GDDR6X）
電源
ユニット		 SilverStone「SST-DA750R-GMA」（750W、80 PLUS GOLD）
PCケース Lian Li「A3-mATX Black」
（Micro-ATX）		 Lian Li「A3-mATX Black Wood Edition TG」（Micro-ATX）
PCケース
ファン		 前面：Noctua「NF-F12 PWM」（120mm）
PCケース
オプション		 なし ARGB発光システム
（LEDストリップ2本）
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
Ryzen 7 9800X3Dを選択できるめちゃコンパクトなゲーミングPC FF14なら4K、黒神話ならWQHDでも快適

底面もメッシュ仕様なので、ビデオカードのエアフローも安心

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