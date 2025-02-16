G-Master Spear Mini B850Aをレビュー
Ryzen 7 9800X3Dを選択できるめちゃコンパクトなゲーミングPC、FF14なら4K、黒神話ならWQHDでも快適
2025年02月16日 10時00分更新
サイコムの「G-Master Spear Mini B850A」は、背が低いので机の上に置いても圧迫感がなく、それでいて大型のCPUクーラーやビデオカードを余裕で搭載できるゲーミングPCだ。メッシュ仕様の部分が多く、高性能PCパーツもしっかり冷やせる通気性もウリの1つ。
さらに、BTOでは前面パネルに木材をあしらったデザインも選べるなど、カスタム満足度も高い1台と言える。その一方で性能はどうなのだろうか？ 前回は外観や内部についてをメインに紹介したが、今回はその性能面についてチェックしていこう。
|G-Master Spear Mini B850A
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPU
クーラー
|Noctua「NH-U12S redux」
（空冷、120mmファン）
|Noctua「NH-D15 G2」
（空冷、140mmファン×2）
|マザー
ボード
|ASRock「B850M Pro RS WiFi」（AMD B850、Micro-ATX）
|メモリー
|16GB（8GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|Manli「M-NRTX4060/6RGHPPP-M2560」（GeForce RTX 4060、8GB GDDR6）
|サイコム「Silent Master Graphics RTX4070 SUPER 12GB」（GeForce RTX 4070 SUPER、12GB GDDR6X）
|電源
ユニット
|SilverStone「SST-DA750R-GMA」（750W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Lian Li「A3-mATX Black」
（Micro-ATX）
|Lian Li「A3-mATX Black Wood Edition TG」（Micro-ATX）
|PCケース
ファン
|前面：Noctua「NF-F12 PWM」（120mm）
|PCケース
オプション
|なし
|ARGB発光システム
（LEDストリップ2本）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
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