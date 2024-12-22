Lepton WSZ890 Stream Boxをレビュー
RTX 4070 Ti SUPER＆キャプチャーカード搭載ゲーミングPC、本格実況配信を始めるならコレが鉄板か
2024年12月22日 10時00分更新
前回に引き続き、サイコムの配信者向け水冷ハイエンドPC「Lepton WSZ890 Stream Box」をレビューする。「配信ができる」という意味で言えば、いまやほとんどのゲーミングPCが可能だろう。しかし、本機の最大の特徴はキャプチャーカードを標準装備していること。
PCゲーム配信はもちろんのこと、外部のゲーム機の映像を取り込んで配信できる。PCゲームを配信する場合、ゲーム用と配信用でPCを分けるのも手だが、本機なら1台でまかなえるだけの実力がある。今回はベンチマークテストでその性能をお見せしよう。
|Lepton WSZ890 Stream Box
|標準構成の主なスペック
|試用機の主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）
|CPU
クーラー
|Asetek「612S-M2」（簡易水冷、120mmラジエーター）＋
Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）<サイコムオリジナル水冷仕様>
|マザー
ボード
|ASRock「Z890 LiveMixer WiFi」（インテルZ890、ATX）
|メモリー
|16GB×2、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞
|ストレージ
|Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|Crucial「T700 CT1000T700SSD3」（1TB M.2 SSD、PCIe 5.0）
|ビデオ
カード
|MSI「GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC」（GeForce RTX 4070 SUPER、12GB GDDR6X）
|サイコム「Silent Master Graphics RTX4070Ti SUPER 16GB」（GeForce RTX 4070 Ti SUPER、16GB GDDR6X）
|キャプチャー
カード
|AVerMedia「Live Gamer HD 2 C988」
（PCIe 2.0×1、入力：HDMI 1.4＆3.5mm AUX端子<3極>、出力：HDMI 1.4<パススルー>＆3.5mm AUX端子<3極>）
|電源
ユニット
|SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD）
|PCケース
|Fractal Design「Define 7 Compact White TG Clear Tint FD-C-DEF7C-04」（ATX、ミドルタワー）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|直販価格
|40万690円～
|47万1030円
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