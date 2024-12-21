ミドルクラス以上のCPUとビデオカードを搭載したPCであれば、大抵のゲームがフルHDで快適に遊べるだろう。しかし、WQHDや4Kなどの高解像度で遊びたい、騒音を抑えたい、プレイしながらゲーム画面を配信したいなど、「ゲームが動く」以上の要望があるのなら、構成を見直す必要がある。

ありたがいことに、最近はそうした目的に特化したBTOパソコンも増えてきている。今回紹介する「Lepton WSZ890 Stream Box 」もそんなBTOパソコンの1つ。何に特化しているかと言うと、ゲームの実況配信だ。ポイントはキャプチャーカードと配信者向けマザーボードの標準採用。詳しく紹介していこう。

Lepton WSZ890 Stream Box 標準構成の主なスペック 試用機の主なスペック CPU インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz） CPU

クーラー Asetek「612S-M2」（簡易水冷、120mmラジエーター）＋

Noctua「NF-F12 PWM」（120mmファン）<サイコムオリジナル水冷仕様> マザー

ボード ASRock「Z890 LiveMixer WiFi」（インテルZ890、ATX） メモリー 16GB×2、DDR5-5600＜メジャーチップ・JEDEC準拠品＞ ストレージ Crucial「T500 CT1000T500SSD8」（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） Crucial「T700 CT1000T700SSD3」（1TB M.2 SSD、PCIe 5.0） ビデオ

カード MSI「GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC」（GeForce RTX 4070 SUPER、12GB GDDR6X） サイコム「Silent Master Graphics RTX4070Ti SUPER 16GB」（GeForce RTX 4070 Ti SUPER、16GB GDDR6X） キャプチャー

カード AVerMedia「Live Gamer HD 2 C988」

（PCIe 2.0×1、入力：HDMI 1.4＆3.5mm AUX端子<3極>、出力：HDMI 1.4<パススルー>＆3.5mm AUX端子<3極>） 電源

ユニット SilverStone「SST-DA750-G」（750W、80 PLUS GOLD） PCケース Fractal Design「Define 7 Compact White TG Clear Tint FD-C-DEF7C-04」（ATX、ミドルタワー） OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 直販価格 40万690円～ 47万1030円

なお、試用機のビデオカードは標準構成からサイコムオリジナルの「Silent Master Graphics RTX4070Ti SUPER 16GB」に変更されていた。

この静音ビデオカードはサイコム が企画したもので、長尾製作所で製造したファンカバーと、Noctuaのファンを組み合わせたもの。騒音を抑えながらも冷却性能も良く、同社の静音PC「Silent-Master」シリーズでも採用されている。ゲーム中の騒音を少しでも減らしたい、と考えているのなら、BTOメニューから変更することをオススメしたい。