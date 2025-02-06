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Western Digital「WD_BLACK SN7100 NVMe SSD」

手頃な価格のPCI Express 4.0対応SSD、500GBが8699円から

2025年02月06日 13時00分更新

文● 山県　編集●松永／ASCII

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　Western Digitalから、PCI Express 4.0対応のSSD「WD_BLACK SN7100 NVMe SSD」シリーズが登場。ラインアップは容量500GBの「WDS500G4X0E」（8699円〜8960円）、1TBの「WDS100T4X0E」（1万2480円〜1万4060円）、2TBの「WDS200T4X0E」（2万2060円〜2万2860円）。秋葉原では、パソコンショップアーク、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

WD_BLACK SN7100 NVMe SSD
WD_BLACK SN7100 NVMe SSD

PCI Express 4.0対応のSSD「WD_BLACK SN7100 NVMe SSD」シリーズ

　「WD_Black SN770 NVMe」の後継にあたる新型SSD。最新世代3D TLC NANDを採用し、従来モデルから性能が最大35％向上。消費電力を抑えており、電力効率は最大100％向上したという。

WD_BLACK SN7100 NVMe SSD

PCI Express 4.0対応のSSDとしては、比較的価格も手頃

　転送速度は、シーケンシャル読込最大7250MB/s（500GBは6800MB/s）、同書込最大6900MB/s（同5800MB/s）、ランダム読込最大1000000IOPS（同760000IOSP）、同書込最大1400000IOPS（同1200000IOPS）となる。

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