キオクシア「SSD-CK1.0N5PLG4J」、「SSD-CK2.0N5PLG4J」
最大リード10000MB/sの高速M.2 SSD、キオクシアから新シリーズ
2025年01月29日 13時00分更新
キオクシアから、PCI Express 5.0対応NVMe M.2 SSD「EXCERIA PLUS G4」シリーズが登場。ラインアップは容量1TBの「SSD-CK1.0N5PLG4J」（1万3480円）、2TBの「SSD-CK2.0N5PLG4J」（2万3980円）。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原パーツ館で販売中だ。
PCI Express 5.0対応で、最大転送速度はシーケンシャルリードで最高10000MB/sを誇るNVMe M.2 SSD。従来モデル「EXCERIA PLUS G3」シリーズと比較して電力効率がシーケンシャル書込時で約80％向上したという。
主なスペックは、転送速度がシーケンシャル読込最大10000MB/s、書込最大8200MB/s（1TBは最大7900MB/s）、ランダム読込最大1300000 IOPS、書込最大1400000 IOPS。NANDフラッシュはBiCS FLASH TLCで、総書込容量は1TBが600TBW、2TBが1200TBW、MTTF150万時間となる。